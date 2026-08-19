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Auftritt auf dem Grünen Hügel: Das Geheimnis um Michel Friedmans Gage bei den Bayreuther Festspielen

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MIchel Friedman und Kulturstaatsminister Wolfram Weimer vor dem Grünen Hügel.
MIchel Friedman und Kulturstaatsminister Wolfram Weimer vor dem Grünen Hügel.
Was sagt Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (r.) über die Vergütung von Michel Friedman bei den Bayreuther Festspielen? Fotos: picture alliance/dpa | Martin Schutt / ABBfoto / dts-Agentur
JF-Plus Icon Premium Auftritt auf dem Grünen Hügel
 

Das Geheimnis um Michel Friedmans Gage bei den Bayreuther Festspielen

Bei den Bayreuther Festspielen macht Michel Friedman das, was er am besten kann: moralisierend über Antisemitismus belehren. Doch wie viel Geld erhält der skandalbehaftete Publizist für seinen Auftritt?

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Was sagt Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (r.) über die Vergütung von Michel Friedman bei den Bayreuther Festspielen? Fotos: picture alliance/dpa | Martin Schutt / ABBfoto / dts-Agentur
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