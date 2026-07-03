Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
AfD Bundestagsfraktion, Spritpreise, Steuern runter
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

AfD-Parteitag: JF berichtet mit Liveticker aus Erfurt

AfD-Parteitag: JF berichtet mit Liveticker aus Erfurt

AfD-Parteitag: JF berichtet mit Liveticker aus Erfurt

Das Bild zeigt die AfD-Chefs Alice Weidel und Tino Chrupalla, sowie linksradikale Gegendemonstranten. In Erfurt wird es laut.
Das Bild zeigt die AfD-Chefs Alice Weidel und Tino Chrupalla, sowie linksradikale Gegendemonstranten. In Erfurt wird es laut.
Die AfD-Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla und Alice Weidel, sowie linksradikale Gegendemonstranten: Heftige Ausschreitungen beim Parteitag befürchtet. Fotos: picture alliance/dpa | Michael Kappeler / picture alliance / HMB Media | Marco Bader / picture alliance/dpa | Lando Hass / picture alliance/dpa | Michael Brandt Montage: JF
AfD-Parteitag
 

JF berichtet mit Liveticker aus Erfurt

Ganz Deutschland wird am Wochenende auf Erfurt blicken. In den Messehallen will die AfD eine neue Parteiführung wählen, draußen werden tausende gewaltbereite Linksextremisten erwartet. Die JUNGE FREIHEIT wird ab Samstag morgen mit mehreren Reporten live berichten. Die Polizei stellt bereits erste Straftaten fest.
Anzeige

ERFURT. Die Polizei stellt sich auf die schwersten linksextremen Krawalle seit Jahren ein. Zehntausende Demonstranten, darunter mehr als 2.000 gewaltbereite Gegendemonstranten wollen am Samstag und Sonntag den AfD-Parteitag verhindern. Schon ab den frühen Morgenstunden wird mit ersten Blockaden gerechnet. Und ab den frühen Morgenstunden werden wir auch live aus Erfurt berichten.

Egal was draußen vor der Halle und was in der Halle passiert, mit der JUNGEN FREIHEIT sind sie stets am besten informiert.

Polizei erfasst schon 69 Straftaten in Erfurt

Bereits am Freitag hat die Polizei in der Landeshauptstadt Thüringens bis zum frühen Nachmittag 69 Straftaten und zehn Ordnungswidrigkeiten erfasst. Ein Polizeisprecher teilte in einem Video auf X mit, dass es sich dabei überwiegend um Graffiti handele. Zur Mittagszeit versammelten sich zudem rund 30 Teilnehmer des Bündnisses „Widersetzen“ an der Messe Erfurt, die von der AfD für ihren Bundesparteitag genutzt wird.

Die AfD-Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla und Alice Weidel, sowie linksradikale Gegendemonstranten: Heftige Ausschreitungen beim Parteitag befürchtet. Fotos: picture alliance/dpa | Michael Kappeler / picture alliance / HMB Media | Marco Bader / picture alliance/dpa | Lando Hass / picture alliance/dpa | Michael Brandt Montage: JF
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles