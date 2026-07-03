JF berichtet mit Liveticker aus Erfurt

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ERFURT. Die Polizei stellt sich auf die schwersten linksextremen Krawalle seit Jahren ein. Zehntausende Demonstranten, darunter mehr als 2.000 gewaltbereite Gegendemonstranten wollen am Samstag und Sonntag den AfD-Parteitag verhindern. Schon ab den frühen Morgenstunden wird mit ersten Blockaden gerechnet. Und ab den frühen Morgenstunden werden wir auch live aus Erfurt berichten.

Egal was draußen vor der Halle und was in der Halle passiert, mit der JUNGEN FREIHEIT sind sie stets am besten informiert.

Polizei erfasst schon 69 Straftaten in Erfurt

Bereits am Freitag hat die Polizei in der Landeshauptstadt Thüringens bis zum frühen Nachmittag 69 Straftaten und zehn Ordnungswidrigkeiten erfasst. Ein Polizeisprecher teilte in einem Video auf X mit, dass es sich dabei überwiegend um Graffiti handele. Zur Mittagszeit versammelten sich zudem rund 30 Teilnehmer des Bündnisses „Widersetzen“ an der Messe Erfurt, die von der AfD für ihren Bundesparteitag genutzt wird.