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Grooming-Gangs in Deutschland: „Die Jungs bedrängen Mädchen, sie gehen ihnen nach“

Grooming-Gangs in Deutschland: „Die Jungs bedrängen Mädchen, sie gehen ihnen nach“

Grooming-Gangs in Deutschland: „Die Jungs bedrängen Mädchen, sie gehen ihnen nach“

Eine Waffen- und Messerverbotszone in der Nähe des Nürnberger Hauptbahnhofs: In dieser Gegend wurden Mädchen systematisch missbraucht. Foto: picture alliance / Snowfield Photography | D. Kerlekin/Snowfield Photograph
JF-Plus Icon Premium Grooming-Gangs in Deutschland
 

„Die Jungs bedrängen Mädchen, sie gehen ihnen nach“

Rotherham gibt es auch in Deutschland. In Nürnberg missbrauchen ausländische Drogenhändler systematisch Mädchen, inzwischen gibt es eine eigene Einsatzkommission für das Phänomen. Wie gehen die Täter vor?

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Eine Waffen- und Messerverbotszone in der Nähe des Nürnberger Hauptbahnhofs: In dieser Gegend wurden Mädchen systematisch missbraucht. Foto: picture alliance / Snowfield Photography | D. Kerlekin/Snowfield Photograph
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