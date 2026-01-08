Migrantenkinder greifen jüdisches Café an

Anzeige

LEIPZIG. In Leipzig hat eine Gruppe von acht Kindern am Mittwochnachmittag das jüdische Café „HaMakom“ angegriffen. Herbeigerufene Polizeikräfte konnten mithilfe von Videomaterial zwei Tatverdächtige identifizieren, wie die Polizei am Donnerstag bekanntgab. Sie sind demnach zehn und elf Jahre alt.

Auf Nachfrage der JUNGEN FREIHEIT teilte ein Polizeisprecher mit, daß eines der Kinder die russische Staatsangehörigkeit habe, ein anderes die Staatsangehörigkeit des Südsudan. Bei beiden Tatverdächtigen soll es sich um polizeibekannte Intensivtäter handeln. Unter Verweis auf das Alter der Verdächtigen wollte die Polizei zu vergangenen Taten aber keine weiteren Angaben machen.

Kinder werfen mit Flaschen

Bei der Tat am Mittwoch hatten zwei Kinder zunächst eine israelische Fahne gestohlen, die an dem Café angebracht war. Als sie darauf angesprochen wurden, gaben sie die Fahne zurück und verließen den Ort zunächst. Wenig später kehrten sie aber mit Unterstützung von sechs weiteren Kindern zu dem Café zurück.

Nun warfen sie laut Polizei gefüllte Plastikflaschen in Richtung einer 46jährigen Mitarbeiterin des Cafés, die dabei am Schienbein verletzt wurde. Die Verdächtigen versuchten auch, in die Räumlichkeiten einzudringen und schlugen mit einem Aufsteller gegen eine Scheibe. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von knapp einhundert Euro. Außerdem riefen die Kinder „Fuck Israel“, wie ein Polizeisprecher der JF bestätigte.

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, gefährlicher Körperverletzung und Volksverhetzung aufgenommen. Die identifizierten Tatverdächtigen sind allerdings strafunmündig. Das „HaMakom“ befindet sich im Leipziger Stadtteil Plagwitz und versteht sich als „ein Ort von jüdischem Leben, Begegnung und persönlicher Aufarbeitung“. Es gibt dort auch eine Dauerausstellung zum Thema „Aufdecken, Entdecken, das Schweigen brechen“. (ser)