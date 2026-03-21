Ramadan-Ende: München setzt Lichtzeichen, Stuttgart versinkt im Verkehrschaos

Anzeige

STUTTGART. Rund 3.000 Moslems haben in Stuttgart das Ende des Ramadan gefeiert und dabei für erhebliche Verkehrsprobleme gesorgt. Am Freitagmorgen ist es im Stadtteil Bad Cannstatt im Berufsverkehr zu chaotischen Szenen gekommen. Zahlreiche Teilnehmer einer Gebetsfeier zum islamischen Fest des Fastenbrechens reisten gleichzeitig an, viele mit dem Auto.

Mehrere Straßen waren zeitweise blockiert, der Verkehr kam stellenweise vollständig zum Erliegen. Augenzeugen berichteten von Hupkonzerten und Stillstand an zentralen Kreuzungen.

Die Polizei war nach eigenen Angaben nur kurzfristig über die Veranstaltung informiert worden. Beamte regelten den Verkehr an mehreren Punkten, mussten jedoch zusätzliche Kräfte anfordern, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Ob die Versammlung offiziell angemeldet war, blieb zunächst unklar. Die Gebetsfeier auf einem Sportplatz dauerte etwa eine Stunde. Auch nach dem Ende der Veranstaltung kam es erneut zu Störungen im Verkehr, als viele Teilnehmer gleichzeitig abreisten. Die Polizei übernahm erneut die Verkehrslenkung.

Münchner Rathaus zum Ende des Ramadan beleuchtet

Parallel dazu setzte die Stadt München zum Ende des Ramadan ein sichtbares Zeichen im öffentlichen Raum. Am Freitagabend wurde die Fassade des Alten Rathauses beleuchtet. Am Abend erschien dort der Gruß „Frohes Fest“ in 13 Sprachen. Die Botschaften stammen nach Angaben der Stadt von muslimischen Gemeinden. Die Illuminierung geht auf einen Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2024 zurück, der unter dem Titel „Antimuslimischen Rassismus bekämpfen – Demokratie stärken“ steht.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von München (@muenchen)

Die Stadt versteht die Beleuchtung als Zeichen für Offenheit und für mehr Sichtbarkeit muslimischen Lebens. Münchens Zweiter Bürgermeister Dominik Krause (Grüne): „Allen Menschen, die heute feiern, wünsche ich ein frohes Fest und ‚Eid Mubarak‘. Ich freue mich, dass wir dieses wichtige Zeichen für mehr Sichtbarkeit muslimischen Lebens und gegen Diskriminierung setzen.“ (r)