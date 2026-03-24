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Dieter Reiter löscht sich: „Das war’s von mir“ – oder: Einen guten Roten erkennt man am Abgang

Dieter Reiter löscht sich: „Das war’s von mir“ – oder: Einen guten Roten erkennt man am Abgang

Dieter Reiter löscht sich: „Das war’s von mir“ – oder: Einen guten Roten erkennt man am Abgang

Nach seiner Wahlniederlage gab Dieter Reiter einen Krankenschein ab und löschte sämtliche Profile in sozialen Netzwerken. Der Rote geht auf Tauchstation. Foto: picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand
Nach seiner Wahlniederlage gab Dieter Reiter einen Krankenschein ab und löschte sämtliche Profile in sozialen Netzwerken. Der Rote geht auf Tauchstation. Foto: picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand
Nach seiner Wahlniederlage gab Dieter Reiter einen Krankenschein ab und löschte sämtliche Profile in sozialen Netzwerken. Der Rote geht auf Tauchstation. Foto: picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand
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„Das war’s von mir“ – oder: Einen guten Roten erkennt man am Abgang

Nach der Wahlniederlage verschwindet Münchens OB Dieter Reiter praktisch über Nacht aus dem Amt: krankgemeldet, Social Media gelöscht, politischer Rückzug. Der Rote überlässt das Rathaus seinem grünen Schicksal.

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Nach seiner Wahlniederlage gab Dieter Reiter einen Krankenschein ab und löschte sämtliche Profile in sozialen Netzwerken. Der Rote geht auf Tauchstation. Foto: picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand
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