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Neue Landtagsregeln in Rheinland-Pfalz: Das Kartell der Schambefreiten

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Gordon Schnieder, Spitzenkandidat der CDU bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz lacht neben Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, l.), vor der Sitzung des CDU Bundesvorstands in der Parteizentrale, dem Konrad-Adenauer Haus. Das Kartell der Schambefreiten.
Gordon Schnieder, Spitzenkandidat der CDU bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz lacht neben Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, l.), vor der Sitzung des CDU Bundesvorstands in der Parteizentrale, dem Konrad-Adenauer Haus. Das Kartell der Schambefreiten.
Gordon Schnieder (r.) und Friedrioch Merz: Der Arroganz der Macht ist nichts mehr peinlich. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
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Das Kartell der Schambefreiten

Kaum hat die AfD in Rheinland-Pfalz genügend Abgeordnete, um Untersuchungsausschüsse einzuberufen, und prompt erhöhen die anderen Parteien das Quorum dafür. Die selbsternannten Demokratieschützer lassen endgültig die Maske fallen.

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Gordon Schnieder (r.) und Friedrioch Merz: Der Arroganz der Macht ist nichts mehr peinlich. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
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