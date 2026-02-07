Anzeige
Linksextremismus: „Ob Ost, ob West, ob Budapest – Nieder mit der Nazi-Pest“

Antifa-Kundgebung in Jena für Simeon „Maja“ T.: Pyrotechnik gezündet und linksextreme Parolen gebrüllt. Foto: JF
„Ob Ost, ob West, ob Budapest – Nieder mit der Nazi-Pest“

Der Linksextremist Simeon „Maja“ wurde wegen seiner schweren Gewalttaten in Budapest zu einer Haftstrafe von acht Jahren verurteilt. In Jena gibt es am Samstag deshalb eine Solidaritäts-Demonstration für ihn. Die JUNGE FREIHEIT war vor Ort.

