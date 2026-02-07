Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Migrationsgeschichte: Aus Schutz der Ukrainer wurde Versorgung

Migrationsgeschichte: Aus Schutz der Ukrainer wurde Versorgung

Migrationsgeschichte: Aus Schutz der Ukrainer wurde Versorgung

Flüchtlinge aus der Ukraine kommen auf dem Berliner Hauptbahnhof an.
Flüchtlinge aus der Ukraine kommen auf dem Berliner Hauptbahnhof an.
Flüchtlinge aus der Ukraine kommen auf dem Berliner Hauptbahnhof an. Foto: picture alliance / SULUPRESS.DE | Vladimir Menck/SULUPRESS.DE
JF-Plus Icon Premium Migrationsgeschichte
 

Aus Schutz der Ukrainer wurde Versorgung

Der Angriff Rußlands auf die Ukraine sorgte 2022 für eine Zuwanderung von fast anderthalb Millionen Flüchtlingen. Teil 7 der JF-Serie zur Migrationsgeschichte in Deutschland seit 1955.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Flüchtlinge aus der Ukraine kommen auf dem Berliner Hauptbahnhof an. Foto: picture alliance / SULUPRESS.DE | Vladimir Menck/SULUPRESS.DE
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles