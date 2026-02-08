Anzeige
Angespanntes Verhältnis: Kanada gegen USA: Was steckt hinter dem Streit um die Kampfflugzeuge?

Kanada und die USA liegen im Clinch. Es geht um Kampfflugzeuge.
US-Präsident Donald Trump und Kanadas Premierminister Mark Carney: Streit um F-35-Kampfjets. Fotos: picture alliance / abaca | Polet Olivier/ABACA / picture alliance / Consolidated News Photos | Mattie Neretin – Pool via CNP
Kanada gegen USA: Was steckt hinter dem Streit um die Kampfflugzeuge?

Eigentlich hatten die Kanadier amerikanische F-35-Jets bestellt. Nun wollen sie lieber schwedische Gripen-Flieger. Die haben tatsächlich wichtige technische Vorteile – doch bei einem Kauf droht eine heftige Reaktion aus Washington.

