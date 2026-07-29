Wie läuft eigentlich die „Migrationswende“ der Bundesregierung?

Ein abhebendes Flugzeug hinter Stacheldraht: Versprochene Migrationswende der Bundesregierung kommt nicht in Gang. Foto: picture alliance / dpa | Matthias Balk (Symbolbild)

Friedrich Merz hat im Wahlkampf vollmundig eine „Migrationswende“ versprochen. Inzwischen ist er seit über einem Jahr Bundeskanzler. Was ist aus seiner Ankündigung geworden? Der JF liegen exklusive Zahlen vor.