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JF-Exklusiv: Wie läuft eigentlich die „Migrationswende“ der Bundesregierung?

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Das Bild zeigt ein abhebendes Flugzeug hinter einem Stacheldrahtzaun. Es ist ein Symbolbild für einen journalistischen Text über die Migrationswende der Bundesregierung.
Das Bild zeigt ein abhebendes Flugzeug hinter einem Stacheldrahtzaun. Es ist ein Symbolbild für einen journalistischen Text über die Migrationswende der Bundesregierung.
Ein abhebendes Flugzeug hinter Stacheldraht: Versprochene Migrationswende der Bundesregierung kommt nicht in Gang. Foto: picture alliance / dpa | Matthias Balk (Symbolbild)
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Wie läuft eigentlich die „Migrationswende“ der Bundesregierung?

Friedrich Merz hat im Wahlkampf vollmundig eine „Migrationswende“ versprochen. Inzwischen ist er seit über einem Jahr Bundeskanzler. Was ist aus seiner Ankündigung geworden? Der JF liegen exklusive Zahlen vor.

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Ein abhebendes Flugzeug hinter Stacheldraht: Versprochene Migrationswende der Bundesregierung kommt nicht in Gang. Foto: picture alliance / dpa | Matthias Balk (Symbolbild)
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