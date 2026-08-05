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Zwei Tote gefunden: Syrer nach Morden in Augsburger Asylunterkunft festgenommen

Zwei Tote gefunden: Syrer nach Morden in Augsburger Asylunterkunft festgenommen

Zwei Tote gefunden: Syrer nach Morden in Augsburger Asylunterkunft festgenommen

Bamberg, Deutschland 04.07.2026: Im Bild: Detailaufnahme des Polizei-Schriftzugs auf der Fahrzeugseite eines Streifenwagens. Die Aufnahme zeigt die typische Fahrzeugbeklebung eines Einsatzfahrzeugs der Polizei und eignet sich zur Illustration von Themen rund um Polizei, Polizeiarbeit, Polizeieinsätze, öffentliche Sicherheit und Strafverfolgung. Rechts erkennt man das Landeswappen von Bayern. Polizei in Bayern (Symbolbild): In der Asylunterkunft sind derzeit 17 Personen aus Somalia, Türkei, Pakistan, Syrien, Mali, Afghanistan, Irak und Eritrea untergebracht. Foto: picture alliance / Fotostand | Michael Gründel
Bamberg, Deutschland 04.07.2026: Im Bild: Detailaufnahme des Polizei-Schriftzugs auf der Fahrzeugseite eines Streifenwagens. Die Aufnahme zeigt die typische Fahrzeugbeklebung eines Einsatzfahrzeugs der Polizei und eignet sich zur Illustration von Themen rund um Polizei, Polizeiarbeit, Polizeieinsätze, öffentliche Sicherheit und Strafverfolgung. Rechts erkennt man das Landeswappen von Bayern. Polizei in Bayern (Symbolbild): In der Asylunterkunft sind derzeit 17 Personen aus Somalia, Türkei, Pakistan, Syrien, Mali, Afghanistan, Irak und Eritrea untergebracht. Foto: picture alliance / Fotostand | Michael Gründel
Polizei in Bayern (Symbolbild): In der Asylunterkunft sind derzeit 17 Personen aus Somalia, Türkei, Pakistan, Syrien, Mali, Afghanistan, Irak und Eritrea untergebracht. Foto: picture alliance / Fotostand | Michael Gründel
Zwei Tote gefunden
 

Syrer nach Morden in Augsburger Asylunterkunft festgenommen

Auf dem Grundstück einer Augsburger Asylunterkunft werden zwei Tote gefunden. Die Polizei nimmt einen Syrer fest. Eine Nachbarin berichtet, dass es in der Einrichtung bisher „nur“ Messerstechereien und Schlägereien gegeben habe.
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AUGSBURG. Die Polizei in Augsburg hat einen Syrer festgenommen, der zwei andere Ausländer in einer Asylunterkunft getötet haben soll. Bei den Opfern handelt es sich laut den Sicherheitsbehörden um einen 39jährigen Syrer und einen 54jährigen Iraker. Die beiden Syrer sollen darüber hinaus auch noch die Staatsbürgerschaft Saudi-Arabiens besitzen.

„Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines zweifachen Totschlags. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sind darüber hinaus derzeit keine weiteren Auskünfte möglich“, teilte die Polizei mit. Hinweise auf weitere Verdächtige gebe es bisher nicht.

Bisher „nur“ Messerstechereien in Asylunterkunft, sagt eine Anwohnerin

„Wir haben hier immer wieder Polizeieinsätze, bisher waren es aber nur Schlägereien und Messerstechereien. Man fühlt sich nicht mehr sicher“, berichtete eine Anwohnerin der Bild-Zeitung. Demnach befindet sich die Asylunterkunft dort seit zehn Jahren. Laut dem Bayerischen Rundfunk (BR) sind dort derzeit 17 Personen aus Somalia, Türkei, Pakistan, Syrien, Mali, Afghanistan, Irak und Eritrea untergebracht.

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Augsburgs zweiter Bürgermeister Dirk Wurm (SPD) zeigte sich schockiert über die Tat. „Die Nachricht erschüttert uns zutiefst. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen und allen Menschen, die den Verstorbenen nahestanden“, sagte er dem BR. Er warnte zudem vor Spekulationen. (ho)

Polizei in Bayern (Symbolbild): In der Asylunterkunft sind derzeit 17 Personen aus Somalia, Türkei, Pakistan, Syrien, Mali, Afghanistan, Irak und Eritrea untergebracht. Foto: picture alliance / Fotostand | Michael Gründel
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