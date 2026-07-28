Syrer begrapscht 16jährige im Zug – wieder auf freiem Fuß

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TRIER. Ein 64jähriger Syrer hat am vergangenen Montag eine 16jährige in einer Trierer Regionalbahn begrapscht und genötigt. Kurze Zeit nach der Festnahme kam er wieder auf freien Fuß. „Der Mann ist in einer Ausländerbehörde gemeldet“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei der JUNGEN FREIHEIT.

Die Tat ereignete sich gegen 10.20 Uhr in einer Regionalbahn bei der Einfahrt in den Hauptbahnhof Trier. Konkret soll der syrische Asylbewerber die Minderjährige gegen ihren Willen an der Hand festgehalten und umklammert haben. Mehrfach habe er ihre Brust und ihre Haare betätschelt. „Darüber hinaus versuchte er, sie nach Ausstieg in einen anderen Zug zu zerren“, teilte die Bundespolizei mit.

Syrer verfügt über gültige Aufenthaltsgestattung

Als Zeugen den Übergriff bemerkten, eilten sie der 16jährigen zu Hilfe. Der Syrer floh daraufhin Richtung Busbahnhof. Dort wurde er von einer Streife der Bundespolizei gestellt und vorläufig festgenommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der in der Eifel wohnhafte Beschuldigte die Dienststelle verlassen und kam wieder auf freien Fuß. Gegen ihn wird nun wegen sexueller Belästigung und Nötigung ermittelt. Wie die Bundespolizei der JF bestätigte, verfügt der Syrer über eine gültige Aufenthaltsgestattung. Polizeibekannt sei er nicht. (rsz)