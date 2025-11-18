Anzeige
Schock-Fund: Abgetrennte Frauenhände am Straßenrand – Spur führt Beamte zu Asylheim

Wo ist die Frau aus Afrika, deren Hände auf der Autobahn gefunden wurden? Symbolbild: picture alliance / Jochen Tack | Jochen Tack
Auf der A45 haben Beamte zwei abgetrennte Frauenhände gefunden. Die Fingerabdrücke führen zu einer jungen Eritreerin – doch von der Frau fehlt jede Spur.
SIEGEN. Eine Autofahrerin hat in der Nacht zum Sonntag auf der Autobahn 45 abgetrennte Frauenhände im Scheinwerferlicht entdeckt und sofort den Notruf gewählt. Die Polizei sperrte daraufhin den Abschnitt zwischen dem Kreuz Olpe-Süd und der Anschlußstelle Freudenberg und suchte die Umgebung weiträumig ab.

Dort fanden sie die Hände am Straßenrand. Keine Unfallspuren, keine weiteren Körperteile. Es scheint, als seien die Körperteile aus dem Fenster eines fahrenden Autos geworfen worden.

Hände einer Frau aus Eritrea

Über die Fingerabdrücke gelang es den Ermittlern, die Hände einer jungen Eritreerin zuzuordnen, die in einer Flüchtlingsunterkunft in einer nordrhein-westfälischen Großstadt lebt. Eine Durchsuchung ihres Wohnraums brachte jedoch keinerlei Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.

Damit bleibt die zentrale Frage offen: Wo ist die Frau? Ist sie tot – oder kämpft sie schwer verletzt irgendwo ums Überleben? Gerichtsmediziner sollen klären, wie die Hände abgetrennt wurden. Die Staatsanwaltschaft hält sich bislang bedeckt. Eine Mordkommission ermittelt in alle Richtungen. (rr)

