Messer-Attacke auf Lehrerin war wohl islamistischer Anschlag

Messer. Der junge Mann aus dem Kosovo stach auf die Lehrerin ein und flüchtete. Die Polizei konnte den 17jährigen nach kurzer Flucht mit einem Schuss stoppen. Foto: IMAGO / Funke Foto Services
Der junge Mann aus dem Kosovo stach auf die Lehrerin ein und flüchtete. Die Polizei konnte den 17jährigen nach kurzer Flucht mit einem Schuss stoppen. Foto: IMAGO / Funke Foto Services
Ein 17jähriger hat in Essen eine Lehrerin mit einem Messer attackiert. Laut Innenminister Reul verdichten sich Hinweise auf eine islamistische Radikalisierung des Täters.
ESSEN. Der Messerangriff auf eine Lehrerin an einem Berufskolleg in Essen (JF berichtete)  hat offenbar einen islamistischen Hintergrund gehabt. Das erklärte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch im Innenausschuß des Landtags.

Nach seinen Angaben verdichten sich die Hinweise, daß der tatverdächtige 17jährige Kosovare religiös motiviert gehandelt haben könnte. Bei einer erneuten Auswertung von Datenträgern seien Videos aufgetaucht, die auf eine islamistische Gesinnung des Jugendlichen schließen lassen. Details nannte Reul nicht.

Kosovo-Albaner nach Messer-Angriff niedergeschossen

Der Schüler griff seine 45jährige Lehrerin während des Unterrichts mit einem Messer an und verletzte sie schwer. Anschließend floh er vom Tatort. Polizisten stellten den Jugendlichen nach rund anderthalb Stunden in etwa zweieinhalb Kilometern Entfernung. Als er bei seiner Festnahme erneut ein Messer zog, setzten die Beamten ihre Schußwaffe ein. Der 17jährige erlitt Verletzungen, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr.

Das Amtsgericht Essen erließ am Wochenende Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der Beschluß wurde dem Jugendlichen im Krankenhaus eröffnet. Die Ermittlungen dauern an. Innenminister Reul betonte im Ausschuß, die neuen Erkenntnisse wiesen klar auf eine mögliche islamistische Motivation hin. (rr)

