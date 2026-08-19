Wenn der Geschichtenerzähler Arday zum Rassismusmärtyrer wird

Unterstützer von Jason Arday geben den Medien und Rassismus die Schuld an dessen Tod. Foto: picture alliance / PA Images | Yui Mok

Der Cambridge-Hochstapler Jason Arday ist tot. Wurde Kritikern schon zu Lebzeiten Rassismus unterstellt, sollen diese nun auch an seinem mutmaßlichen Freitod die Schuld tragen. Der Fall ist eine Warnung. Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad.