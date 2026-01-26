Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Abfrage: Skandal um verschwundene Asylbewerber weitet sich aus

JF-Abfrage: Skandal um verschwundene Asylbewerber weitet sich aus

JF-Abfrage: Skandal um verschwundene Asylbewerber weitet sich aus

Flüchtlinge in einer Erstaufnahmeeinrichtung
Flüchtlinge in einer Erstaufnahmeeinrichtung
Auch Straftäter dabei: In Deutschland tauchen hunderte Asylbewerber einfach ab. Foto: picture alliance / epd-bild | Tim Wegner
JF-Plus Icon Premium JF-Abfrage
 

Skandal um verschwundene Asylbewerber weitet sich aus

Erst wurde bekannt, daß sich in Rheinland-Pfalz hunderte Migranten unabgemeldet aus ihren Einrichtungen entfernt haben. Jetzt zeigen Zahlen, die der JF vorliegen: Andere Bundesländer haben das gleiche Problem. Um wie viele Personen geht es?

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Auch Straftäter dabei: In Deutschland tauchen hunderte Asylbewerber einfach ab. Foto: picture alliance / epd-bild | Tim Wegner
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles