Skandal um verschwundene Asylbewerber weitet sich aus

Auch Straftäter dabei: In Deutschland tauchen hunderte Asylbewerber einfach ab. Foto: picture alliance / epd-bild | Tim Wegner

Erst wurde bekannt, daß sich in Rheinland-Pfalz hunderte Migranten unabgemeldet aus ihren Einrichtungen entfernt haben. Jetzt zeigen Zahlen, die der JF vorliegen: Andere Bundesländer haben das gleiche Problem. Um wie viele Personen geht es?