Halbnackt vor kleinen Kindern getanzt: Greift jetzt die Justiz ein?

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BERLIN. Der Kinderschutzaktivist Dennis Engelmann hat eine Strafanzeige gegen den Künstler Felix Baumann erstattet. „Für mich ist hier eine klare Grenze überschritten. Ich empfinde nicht nur die extrem knappe Bekleidung, sondern insbesondere Teile der Tanzbewegungen und das demonstrative Spiel mit dem eigenen Körper als obszön und sexualisierend“, sagte Engelmann gegenüber der JUNGEN FREIHEIT. „Und das unmittelbar vor Kindern bei einer Familienveranstaltung. Das ist für mich weder kindgerecht noch verantwortbar – ich bewerte diesen konkreten Vorgang aus fachlicher Sicht als Kindeswohlgefährdung.“

Dafür bekommt man im besten Deutschland aller Zeiten unser Steuergeld. pic.twitter.com/OtJisHkUdm — Frauke Petry (@FraukePetry) September 14, 2026

Hintergrund ist ein im Internet kursierendes Video eines Auftrittes Baumanns. Darauf zu sehen ist, wie er Anfang September auf der Bühne der „Ufa-Fabrik“ in Berlin in Unterhose vor Kindern tanzt. Währenddessen saßen ihre Eltern hinter ihnen und beobachteten das Schauspiel. Auf der Bühne hüpfte der Künstler umher oder schlug ein Rad. In einer weiteren Sequenz ist zu sehen, wie er ein Nachtkleid trug, sich dessen Träger runterzog und den Kindern seinen Nippel zeigte. Danach sprang er durchs Publikum.

„Ich bitte ausdrücklich um strafrechtliche Prüfung des dokumentierten Sachverhalts“, schreibt Engelmann in der Anzeige, die der JF vorliegt. „Mit meiner Anzeige nehme ich nicht vorweg, ob tatsächlich eine Straftat verwirklicht wurde oder welcher Straftatbestand gegebenenfalls einschlägig sein könnte. Diese Bewertung überlasse ich den zuständigen Strafverfolgungsbehörden.“

Veranstalter erhielt Steuergeld

Die „Ufa-Fabrik“, bei der Baumann auftrat, bezeichnet sich selbst als einen „Ort der Vielfalt und Begegnung“ für „friedliebende, große und kleine Menschen aller Nationalitäten, Religionen und Berufe“.

Auf dem Gelände sind mehrere Vereine, Initiativen und Betriebe angesiedelt, „die gemeinsam an der Vision eines offenen, toleranten und vielfältigen Lebens miteinander wirken“, schreibt der Verein auf seiner Internetseite. Er wird seit zwischen 2021 und 2023 laut der Senatsverwaltung für Finanzen über zwei Millionen Euro vom Land gefördert.

Halbnackter Künstler erhielt Steuergeld

Baumann selbst wurde 1991 in Baden-Württemberg geboren und schloss seinen Master in „Physical Theatre“ an der Theaterschule Dimitri in der Schweiz ab. Seit 2021 lebt er in Berlin, wo er als freischaffender Künstler arbeitet. In der „Ufa-Fabrik“ führt er sein Programm „ha ha ha hi“ auf. Auf seinem Instagram-Konto bewirbt er frühere Aufführungen seines Programmes mit Videos, in denen er in Tschechien halbnackt vor Kindern seine Unterhose eng hochzieht und sich wiederholt auf die Pobacken klatscht.

Für diese Art von Auftritten erhielt Baumann mehrfach Steuergeld. 2023 entschied sich die Jury des Fonds Darstellende Künste für seine sogenannte Recherche „ha ha ha – Humor als Medium kultureller Praxis, Kritik und Katharsis“. Laut der Jury verfolgte er das Ziel, „die Systemrelevanz von Humor als befreiende Kulturtechnik in Zeiten der Krisen aufzuzeigen“. Insgesamt erhielt Baumann 7.500 Euro. Das Geld wurde durch den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien bereitgestellt. Zu diesem Zeitpunkt übernahm Claudia Roth (Grüne) dieses Amt.

Es handelt sich dabei nicht um die einzige Förderung, die Baumann erhielt – jedoch um die einzige, deren Summe öffentlich bekannt ist. Über denselben Fonds erhielt er 2022 durch das Programm „takeheart Residenz“ für „Bildende Künste und Physical Theatre im Dialog“ Geld. Durch das Förderprogramm „DIS-Tanzen“ des Dachverbandes Tanz Deutschland, der ebenfalls durch den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert wird, erhielt er 2023 für sein Projekt „Homo movens ludens“, 2022 für „Next Steps“ und 2020/2021 für „Von B bis Z“ Fördersummen in unbekannter Höhe. Zudem erhielt er 2022 eine Förderung von dem Fonds Darstellende Künste für sein Programm „Next Steps“. Außerdem gab es Geld über das „Nationale Performance Netz“ für seine Koproduktion „Seismic“.

Baumann löscht sein Instagram-Konto

Wie der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien dazu steht, dass mit seinen Fördergeldern derartige Auftritte mitfinanziert wurden, könne die Pressestelle auf Anfrage der JUNGEN FREIHEIT erst am Donnerstag beantworten. Im Raum steht auch die Frage, ob sich Baumanns Auftritt in Tschechien positiv oder negativ auf das Ansehen der Bundesrepublik auswirke.

Baumann ließ die Anfrage der JF, ob er so ein Auftreten vor Kindern für angebracht hält, bisher unbeantwortet. (mas/ser)