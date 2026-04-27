Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Klingbeils Haushaltsentwurf: Die SPD will neue Schulden und wird sich durchsetzen

Klingbeils Haushaltsentwurf: Die SPD will neue Schulden und wird sich durchsetzen

Klingbeils Haushaltsentwurf: Die SPD will neue Schulden und wird sich durchsetzen

Finanzminister Lard Klingbeil (SPD) mit Bundeskanzler Friedrich (Merz): Die Richtlinienkompetenz liegt beim Vizekanzler: Schulden statt Sparen
Finanzminister Lard Klingbeil (SPD) mit Bundeskanzler Friedrich (Merz): Die Richtlinienkompetenz liegt beim Vizekanzler: Schulden statt Sparen
Finanzminister Lard Klingbeil (SPD) mit Bundeskanzler Friedrich (Merz): Die Richtlinienkompetenz liegt beim Vizekanzler. Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick
JF-Plus Icon Premium Klingbeils Haushaltsentwurf
 

Die SPD will neue Schulden und wird sich durchsetzen

Die Regierung braucht Geld, um linksradikale Demokratie-Retter, eingewanderte Müßiggänger und den Klimaschutz im Ausland zu bezahlen. Sparen ist tabu. Morgen will Klingbeil wieder neue Schulden verkünden. Nun wachen einige in der CDU auf. Eine Einordnung.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Finanzminister Lard Klingbeil (SPD) mit Bundeskanzler Friedrich (Merz): Die Richtlinienkompetenz liegt beim Vizekanzler. Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles