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CATO-Interview: Maréchal: „Europa steht vor seiner Schicksalsstunde“

CATO-Interview: Maréchal: „Europa steht vor seiner Schicksalsstunde“

CATO-Interview: Maréchal: „Europa steht vor seiner Schicksalsstunde“

EU-Abgeordnete Marion Maréchal (Identité Libertés): „Deutschland ist der wichtigste Garant unserer Währungsglaubwürdigkeit.“ Fotos: picture alliance / abaca | Lafargue Raphael/ABACA /// CATO
EU-Abgeordnete Marion Maréchal (Identité Libertés): „Deutschland ist der wichtigste Garant unserer Währungsglaubwürdigkeit.“ Fotos: picture alliance / abaca | Lafargue Raphael/ABACA /// CATO
EU-Abgeordnete Marion Maréchal (Identité Libertés): „Deutschland ist der wichtigste Garant unserer Währungsglaubwürdigkeit.“ Fotos: picture alliance / abaca | Lafargue Raphael/ABACA /// CATO
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Maréchal: „Europa steht vor seiner Schicksalsstunde“

Eine ausländische und muslimische Lebensweise verdrängt die französische Kultur. Im CATO-Interview verrät die EU-Abgeordnete, Gründerin der Partei Identité Libertés, Marion Maréchal, wie sie das verhindern will.

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EU-Abgeordnete Marion Maréchal (Identité Libertés): „Deutschland ist der wichtigste Garant unserer Währungsglaubwürdigkeit.“ Fotos: picture alliance / abaca | Lafargue Raphael/ABACA /// CATO
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