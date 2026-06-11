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Verkehrspolitik: Erfolgsgeschichte Stuttgart 21 – oder: Deutschland kann es immer noch

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Gegner von Stuttgart 21 demonstrieren bei der 500. Montagsdemo gegen das Bahnprojekt vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof.
Gegner von Stuttgart 21 demonstrieren bei der 500. Montagsdemo gegen das Bahnprojekt vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof.
Kundgebung gegen Stuttgart 21 im Jahr 2020: Ohne Bahnhof kann ein Zug nicht zu spät kommen. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Schmidt
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Erfolgsgeschichte Stuttgart 21 – oder: Deutschland kann es immer noch

Stuttgart 21 ist ein gefundenes Fressen für staatsdelegitimierende Nörgler jeglicher politischer Couleur. Dabei zeigt die ganze Sache, was andere Länder noch von uns lernen können. Eine Glosse von Vincent Steinkohl.

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Kundgebung gegen Stuttgart 21 im Jahr 2020: Ohne Bahnhof kann ein Zug nicht zu spät kommen. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Schmidt
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