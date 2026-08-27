ARD-Umfrage sieht SPD und Grüne im Landtag von Sachsen-Anhalt

Anzeige

MAGDEBURG. In der aktuellen Infratest-dimap-Umfrage für Sachsen-Anhalt ist die CDU von Ministerpräsident Sven Schulze mit 22 Prozent auf ein historisches Tief gefallen. In der für die ARD erhobenen Umfrage verliert die Partei weitere zwei Prozentpunkte im Vergleich zur Erhebung vom Juli.

Die AfD dagegen legt auf 42 Prozent zu, ein Allzeithoch bei diesem Umfrageinstitut. Im Vergleich zum Juli gewinnt sie einen weiteren Punkt. In Bezug auf die Wahl von 2021 würde das eine Verdopplung des Ergebnisses bedeuten. Damals erreichte die AfD 20,8 Prozent.

Im Vergleich zur vorigen Umfrage verliert die Linke zwei Punkte und kommt nur noch auf elf Prozent. Die Verluste gehen offenbar auf das Konto von SPD und Grünen. Beide Parteien gewinnen jeweils einen Punkt und kommen offenbar sicher in den Landtag. Die Sozialdemokraten stehen nun bei acht, die Grünen bei sechs Prozent.

Wirkt die Campact-Kampagne für Sachsen-Anhalt?

Offenbar wirken die Kampagnen „Strategisch wählen“ oder „Taktisch Wählen“ linker NGOs wie Campact, die mit einer Stimmenverschiebung im linken Lager erreichen wollen, dass SPD und Grüne nicht an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Sollte eine von beiden Parteien nicht in den Landtag einziehen, wäre eine absolute Mehrheit der Mandate für die AfD wahrscheinlich.

Das BSW (4 Prozent) und die derzeit noch mitregierende FDP (3 Prozent) würden derzeit an der Sperrklausel scheitern.

Die Sitzverteilung im Landtag

Damit hätte der Anti-AfD-Block aus CDU, Linkspartei, SPD und Grünen eine parlamentarische Mehrheit, wie eine JF-Projektion der Sitzverteilung ergibt:

Elf Prozent der Wähler in Sachsen-Anhalt gaben an, dass sich ihre Wahlentscheidung bis zum 6. September noch ändern könnte. Für 70 Prozent steht dagegen fest, welche Partei sie ankreuzen werden.



Außerdem zeichnet sich laut Infratest dimap eine extrem hohe Wahlbeteiligung von mehr als 80 Prozent ab. Nur 19 Prozent sagten, sie tendierten zur Nichtwahl oder hätten bislang keine Neigung zu einer Partei. Vor fünf Jahren gingen lediglich 60,3 Prozent zur Landtagswahl. (fh)