Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Nach Attacke in Rostock: Angriff auf AfD-Politiker: Das Rätsel um das blutverschmierte Hemd

Nach Attacke in Rostock: Angriff auf AfD-Politiker: Das Rätsel um das blutverschmierte Hemd

Nach Attacke in Rostock: Angriff auf AfD-Politiker: Das Rätsel um das blutverschmierte Hemd

Das Bild zeigt Verletzungen eines angegriffenen AfD-Politikers aus Rostock.
Das Bild zeigt Verletzungen eines angegriffenen AfD-Politikers aus Rostock.
Der verbundene linke Arm und das blutverschmierte T-Shirt des AfD-Politikers Michael Meister: Linke Influencer verbreiteten gefälschte Screenshots. Fotos: privat
JF-Plus Icon Premium Nach Attacke in Rostock
 

Angriff auf AfD-Politiker: Das Rätsel um das blutverschmierte Hemd

In Rostock wird ein AfD-Abgeordneter angegriffen, das Bild seines blutverschmierten Shirts geht viral. Doch schnell werden Behauptungen gestreut, man könne das genau gleiche Hemd auch Online kaufen. Nun kommt heraus, wie es wirklich war.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Der verbundene linke Arm und das blutverschmierte T-Shirt des AfD-Politikers Michael Meister: Linke Influencer verbreiteten gefälschte Screenshots. Fotos: privat
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles