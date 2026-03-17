95 Prozent der neuen Schulden wurden nicht für Infrastruktur verwendet

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MÜNCHEN. Die Bundesregierung hat die im Jahr 2025 zusätzlich aufgenommenen Schulden nach Berechnungen des ifo Instituts fast vollständig nicht für neue Infrastrukturinvestitionen verwendet. Wie aus einer aktuellen Auswertung zur Nutzung des Sondervermögens für Klimaneutralität und Infrastruktur hervorgeht, seien 95 Prozent der neuen Schulden nicht in zusätzliche Investitionen geflossen.

Ifo-Präsident Clemens Fuest kritisiert das scharf. „Wir haben festgestellt, dass die Politik die schuldenfinanzierten Mittel nahezu vollständig für andere Zwecke, also zum Stopfen von Haushaltslöchern, genutzt hat. Das ist ein großes Problem. Die zusätzlich aufgenommenen Schulden sollten für zusätzliche Investitionen eingesetzt werden, die das Wirtschaftswachstum langfristig stützen.“

Nach Angaben des Instituts stieg die Schuldenaufnahme im Jahr 2025 im Rahmen des Sondervermögens um 24,3 Milliarden Euro. Die tatsächlichen Investitionen des Bundes lagen jedoch nur um 1,3 Milliarden Euro über dem Niveau des Vorjahres. Daraus ergibt sich nach Berechnung der Forscher eine Differenz von 23 Milliarden Euro, die nicht in zusätzliche Investitionen geflossen ist. Die Ökonomen führen das auf Umschichtungen im Haushalt zurück. So seien Investitionsposten aus dem regulären Kernhaushalt in das kreditfinanzierte Sondervermögen verschoben worden.

Schulden hätten nicht in diesem Umfang steigen dürfen

Emilie Höslinger vom ifo Zentrum für Makroökonomik und Befragungen erklärte, insbesondere Zuschüsse im Verkehrsbereich seien verlagert worden. Deshalb sei im Kernhaushalt weniger investiert worden als in den Vorjahren. Ein großer Teil der Ausgaben aus dem Sondervermögen sei damit eben nicht zusätzlich gewesen.

Auch das Argument verzögerter Mittelabflüsse wegen langwieriger Gesetzgebungsverfahren oder wirtschaftlicher Engpässe lässt das ifo Institut nicht gelten. Wenn Gelder noch gar nicht hätten abfließen können, hätten nach Ansicht der Forscher auch die Schulden nicht in diesem Umfang steigen dürfen.

Zugleich sehen die Autoren Spielraum für Korrekturen. Max Lay vom ifo Zentrum für Finanzwissenschaft mahnte, die Bundesregierung könne die Zweckentfremdung künftig nur dann verringern, wenn sie die Investitionsausgaben im Kernhaushalt tatsächlich erhöhe. Andernfalls könne auch weiter nicht von zusätzlichen Investitionen gesprochen werden. (rr)