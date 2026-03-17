Landesweiter Stromausfall auf Kuba – Trump bringt „Übernahme“ ins Spiel

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HAVANNA/WASHINGTON. Der landesweite Zusammenbruch des Stromnetzes hat Millionen Menschen in Kuba im Dunkeln zurückgelassen. Wie der staatliche Netzbetreiber mitteilte, sei die Versorgung am Montag kollabiert, inzwischen werde die Stromversorgung schrittweise wiederhergestellt. Betroffen ist ein Großteil der rund zehn Millionen Einwohner der Karibikinsel.

Der Blackout ist Teil einer Serie schwerer Versorgungsstörungen, die das Land seit Jahren erschüttern. Ursache sind vor allem chronische Treibstoffengpässe sowie die marode Infrastruktur.

Die Lage hat sich zuletzt weiter verschärft, nachdem wichtige Öllieferungen ausgeblieben sind. Kuba ist stark von importiertem Treibstoff abhängig. Ein erheblicher Teil kam bislang aus Venezuela. Diese Lieferungen sind jedoch seit der Festnahme von Präsident Nicolás Maduro durch die USA im Januar zum Erliegen gekommen. Zugleich geht Washington verstärkt gegen Öllieferungen nach Kuba vor und droht Drittstaaten mit Zöllen. US-Präsident Donald Trump nutzte die Krise für scharfe Worte. Er glaube, „die Ehre zu haben“, Kuba zu übernehmen, sagte er vor Journalisten im Weißen Haus. „Ob ich es befreie oder übernehme – ich könnte damit machen, was ich will.“ Kuba sei ein „gescheiterter Staat“, dem es an Geld, Öl und grundlegender Versorgung fehle.

Kubaner gehen auf die Straße

Es handelt sich um eine der deutlichsten Drohungen aus Washington seit Jahren. Bereits zuvor hatte Trump von einer möglichen „freundlichen Übernahme“ gesprochen. Gleichzeitig bestätigte auch Havanna, dass Gespräche über eine Annäherung laufen. Die wiederkehrenden Stromausfälle haben zuletzt immer wieder Proteste ausgelöst. Erst vergangene Woche stürmten Demonstranten ein Parteigebäude in der Stadt Morón.

🚨 TOTAL BLACKOUT IN CUBA: The ENTIRE electric grid just COLLAPSED: No power, no lights, no nothing, from Havana to the smallest village. Decades of socialist mismanagement.pic.twitter.com/KpJzaFrjDI — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) March 16, 2026

Beobachter sehen in der Energiekrise einen zentralen Auslöser für die zunehmende Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Ein Bewohner aus Havanna sagte, der jüngste Blackout habe ihn „nicht überrascht“. Man gewöhne sich daran, „so zu leben“. (rr)