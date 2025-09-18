Wie ein „Correctiv“-Mann Julia Ruhs beim NDR mobbte

NDR- und „Correctiv“-Mann Daniel Bröckerhoff beteiligte sich an der Kampagne gegen Julia Ruhs. Fotos: picture alliance (2)/ dpa | Fredrik von Erichsen & HMB Media | Uwe Koch

Der NDR-Journalist Bröckerhoff, der auch für „Correctiv“ arbeitet, führte den Protest gegen Julia Ruhs an. Er gibt zu, Fake News über Konservative verbreitet zu haben. Während Ruhs gehen muß, darf er ein Nachrichtenmagazin moderieren.