Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Personelle Verstrickungen: Wie ein „Correctiv“-Mann Julia Ruhs beim NDR mobbte

Personelle Verstrickungen: Wie ein „Correctiv“-Mann Julia Ruhs beim NDR mobbte

Personelle Verstrickungen: Wie ein „Correctiv“-Mann Julia Ruhs beim NDR mobbte

NDR- und „Correctiv“-Mann Daniel Bröckerhoff beteiligte sich an der Kampagne gegen Julia Ruhs.
NDR- und „Correctiv“-Mann Daniel Bröckerhoff beteiligte sich an der Kampagne gegen Julia Ruhs.
NDR- und „Correctiv“-Mann Daniel Bröckerhoff beteiligte sich an der Kampagne gegen Julia Ruhs. Fotos: picture alliance (2)/ dpa | Fredrik von Erichsen & HMB Media | Uwe Koch
JF-Plus Icon Premium Personelle Verstrickungen
 

Wie ein „Correctiv“-Mann Julia Ruhs beim NDR mobbte

Der NDR-Journalist Bröckerhoff, der auch für „Correctiv“ arbeitet, führte den Protest gegen Julia Ruhs an. Er gibt zu, Fake News über Konservative verbreitet zu haben. Während Ruhs gehen muß, darf er ein Nachrichtenmagazin moderieren.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

NDR- und „Correctiv“-Mann Daniel Bröckerhoff beteiligte sich an der Kampagne gegen Julia Ruhs. Fotos: picture alliance (2)/ dpa | Fredrik von Erichsen & HMB Media | Uwe Koch
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement