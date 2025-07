Welche Parteien am häufigsten in den Talkshows sitzen – und welche nicht

Die zur Ausgewogenheit verpflichteten ARD und ZDF tun in ihren Talkshows so, als gäbe es keine Oppsostion. Die JF hat die Zahl aller Aufritte von Politikern bei Miosga, Illner & Co. seit der Bundestagswahl ausgewertet.