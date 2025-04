Innenministerin Nancy Faeser und Publizist David Bendels: Der Streit könnte in die nächste Runde gehen. Fotos: David Bendels

Staatsanwaltschaft will nach Urteil wegen Faeser-Satire noch höhere Strafe

Das Urteil eines Bamberger Gerichts gegen David Bendels wegen einer Faeser-Satire zog massive Kritik auf sich. Viele hielten den Richterspruch für überzogen. Nicht so die Staatsanwaltschaft: Sie will eine noch höhere Strafe erreichen – und geht in Berufung.