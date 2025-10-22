Anzeige
Hans-Peter Hörner, Bildungs-Blog
Junge Freiheit
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Skandal um Kulturstaatsminister: So lügt die Bundesregierung über Weimers Geschäfte

Skandal um Kulturstaatsminister: So lügt die Bundesregierung über Weimers Geschäfte

Skandal um Kulturstaatsminister: So lügt die Bundesregierung über Weimers Geschäfte

Wolfram Weimers Nebentätigkeit verstößt laut Bundesregierung gegen das Grundgesetz.
Wolfram Weimers Nebentätigkeit verstößt laut Bundesregierung gegen das Grundgesetz.
Wolfram Weimers Nebentätigkeit verstößt laut Bundesregierung gegen das Grundgesetz. Foto: picture alliance / greatif | Florian Gaul
JF-Plus Icon Premium Skandal um Kulturstaatsminister
 

So lügt die Bundesregierung über Weimers Geschäfte

Auf Anfrage der Grünen behauptet die Bundesregierung, Minister Weimer habe seine „Verlagsgruppe verlassen". Andererseits verstoße er gegen das Grundgesetz. Doch Weimer ist weiter Inhaber der Firma. Das belegen Recherchen der JUNGEN FREIHEIT.

Wolfram Weimers Nebentätigkeit verstößt laut Bundesregierung gegen das Grundgesetz. Foto: picture alliance / greatif | Florian Gaul
