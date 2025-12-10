Anzeige
Zollbeamte überprüfen Mitarbeiter einer Shisha-Bar (Symbolbild): Dutzende Rechtsverstöße. Foto: picture alliance /ABBfoto | –
Shisha-Bars dienen straffällig gewordenen Personen als Rückzugsort

In Hamburgs Shisha-Bars nehmen die Rechtsverstöße rasant zu. Kontrollen decken immer mehr Delikte und massive Sicherheitsmängel auf. Während der rot-grüne Senat nicht von Clanstrukturen spricht, warnt die AfD vor einem „Shisha-Sumpf“.

Zollbeamte überprüfen Mitarbeiter einer Shisha-Bar (Symbolbild): Dutzende Rechtsverstöße. Foto: picture alliance /ABBfoto | –
