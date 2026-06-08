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Hamburgs schwarzer Sonntag: Ein Kessel mit Folgen

Hamburgs schwarzer Sonntag: Ein Kessel mit Folgen

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Der „Hamburger Kessel“ 1986: Gründe für ihr Vorgehen gaben die Beamten nicht an. (Themenseite)
Der „Hamburger Kessel“ 1986: Gründe für ihr Vorgehen gaben die Beamten nicht an. (Themenseite)
Der „Hamburger Kessel“ 1986: Gründe für ihr Vorgehen gaben die Beamten nicht an. Foto: picture alliance / dpa
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Ein Kessel mit Folgen

Vor 40 Jahren ließ die Polizei in einer der größten Festnahmeaktionen der Bundesrepublik hunderte AKW-Gegner einkesseln. Doch das Vorgehen ging nach hinten los – und stärkte den Linksextremismus nachhaltig.

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Der „Hamburger Kessel“ 1986: Gründe für ihr Vorgehen gaben die Beamten nicht an. Foto: picture alliance / dpa
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