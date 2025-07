Liveticker: Streit um Richterwahl eskaliert – Chaos im Bundestag

Anzeige

Die Abgeordneten von CDU und CSU wollen die Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin von der Tagesordnung nehmen. Nun herrscht Chaos im Bundestag. Die Sitzung wurde unterbrochen. SPD und Grüne halten Fraktionssitzungen ab. Die JUNGE FREIHEIT berichtet im Liveticker.

11.01 Uhr: Vor dem Paul-Löbe-Haus in Berlin neben dem Bundestag demonstrieren etwa 80 Lebensschützer gegen die mögliche Wahl der SPD-Kanditatin Brosius-Gersdorf.

Zu dem Protest hatte der Lebensschutz-Verein Aktion Lebensrecht für Alle (Alfa) aufgerufen. Hintergrund ist unter anderem Brosius-Gersdorf liberaler Standpunkt zu Abtreibung. In der Vergangenheit hatte sie gesagt, es gebe zwei Minuten vor der Geburt keine Menschenrechte.

Die Alfa-Bundesvorsitzende Cornelia Kaminski sagte dazu der JUNGEN FREIHEIT, die Veranstaltung sei „die wichtigste Demonstration ihres Lebens“. Es gehe um nicht weniger als die Grundlagen der deutschen Rechtsstaatlichkeit und um die Menschenwürde. Sowohl Brosius-Gersdorf als auch die andere SPD-Kandidatin, Ann-Katrin Kaufhold, seien „hochproblematische“ Personalien. Daß die Union Brosius-Gersdorf wegen der Plagiatsvorwürfe nicht wählen wolle, sei erfreulich – obwohl es aus den falschen Gründen passiere.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Götz Frömming kündigte gegenüber der JUNGEN FREIHEIT an, seine Fraktion werde weder für Brosius-Gersdorf, noch für die andere SPD-Kandidatin, Ann-Katrin Kaufhold, stimmen. Mit Blick auf den von der Union vorgeschlagenen Juristen Günter Spinner sagte er, die AfD werde ihn wählen. Es gehe dabei auch darum, der Union die Möglichkeit zu lassen, „sich aus der linken Geiselhaft zu befreien“.

10.56 Uhr: Grünen-Fraktionsspitze Haßelmann zeigt sich entsetzt angesichts der Haltung der Union. „Plötzlich ist klar, daß die größte Fraktion im Deutschen Bundestag, die Regierungsfraktion CDU/CSU, eine der drei Kandidaten die Mehrheit entzieht.“ Dies sie ein einmaliger Vorgang. „Dafür trägt allen voran Jens Spahn die Verantwortung“, moniert Haßelmann.

Haßelmann spricht von einem „absoluten Versagen“ und einem „gravierenden Fehler“ der Regierungsfraktionen. Besonders scharf kritisiert die Grünen-Politikerin, „daß eine der in Rede stehenden Kandidatinnen, die im Richterwahlausschuß bereits mit Zwei-Drittel-Mehrheit gewählt ist, in dieser Art und Weise öffentlich diffamiert und in den Schutz gezogen wird“. Dies sei „wirklich beschämend“. Die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit müsse „hergestellt werden ohne AfD“.

10.55 Uhr: Wenig erfreut über die aktuellen Ereignisse im Bundestag zeigt sich auch WDR-Agitator Georg Restle. „Unwürdiges Spiel um die Richterinnenwahl zum Bundesverfassungsgericht“, schreibt Restle auf X. „CDU knickt offensichtlich vor Kampagne ein. Wenn die SPD es jetzt nicht mal mehr schaffen sollte, ihre Kandidatin Brosius-Gersdorf durchzusetzen …“

Unwürdiges Spiel um die Richterinnenwahl zum Bundesverfassungsgericht.CDU knickt offensichtlich vor Kampagne ein. Wenn die SPD es jetzt nicht mal mehr schaffen sollte, ihre Kandidatin Brosius-Gersdorf durchzusetzen… — Georg Restle (@georgrestle) July 11, 2025

10.53 Uhr: Die Grünen-Bundestagsfraktion möchte einen Antrag einbringen, um die Richterwahlen zu verschieben.

10.49 Uhr: Der deutsche Kardinal Gerhard Ludwig Müller hat sich in die Debatte um das Bundesverfassungsgericht eingeschaltet. In einem Gastbeitrag für die JUNGE FREIHEIT hat der 77jährige, der kürzlich am Konklave im Vatikan teilgenommen hat, einen Gastbeitrag verfaßt. Wo Regierung, Justiz oder Parlamente sich das Recht zusprächen, über Leben und Tod zu entscheiden, gebe es keinen freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat mehr, schreibt er. Die Union kritisiert der von Papst Benedikt XVI. ernannte Erzbischof scharf und erinnert an das Schicksal der untergegangenen Zentrums-Partei.

10.44 Uhr: Die zweite Kandidatin der SPD für das Verfassungsgericht, Ann-Katrin Kaufhold, ist bei der Union im Gegensatz zu Brosius-Gersdorf nicht umstritten. Doch JF-Recherchen zeigen: Auch sie ist eine ultralinke Juristin. Grüne und Linke hatten die 48 Jahre alte Kaufhold 2022 in die Expertenkommission zum Volksentscheid „Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen“ des Landes Berlin berufen. Kaufhold, Frauenbeauftragte der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), stufte das Anliegen der linksextremen Bürgerinitiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ mit der Mehrheit der anderen linksgerichteten Kommissionsmitglieder als „verfassungsgemäß“ ein.

Dafür mußte sie scharfe Kritik einstecken – pikanterweise unter anderem vom ehemaligen Richter am Bundesverfassungsgericht, Michael Eichberger. Gemeinsam mit den beiden von der SPD nominierten Mitgliedern, Christian Waldhoff und Wolfgang Durner, gab er ein Sondervotum ab, in dem er auch Kaufholds Auffassung als „nicht vereinbar mit der Verfassung“ bezeichnete.

Implizit rief Kaufhold im Mai 2023 auch dazu auf, Unternehmen zu boykottieren, die dem Klimaschutz nicht die angemessene Priorität einräumen: „Wir alle haben über viele verschiedene Hebel Einfluß darauf, was ‚die Reichen‘ machen. Wir können uns fragen: Wem stelle ich meine Arbeitskraft zur Verfügung? Wo kaufe ich ein? Wem gebe ich meine Stimme bei der nächsten Wahl?“

Es sei Tatsache, „daß sich derzeit die Wohlhabenden besonders klimaschädigend verhalten und auch deshalb faktisch eine besondere Verantwortung tragen“, sagte sie in einem Gefälligkeits-Interview mit ihrer eigenen Universität. Und sie ergänzte: „Wenn Wohlstand bedeutet: Es muß alles so weitergehen wie bisher – dann wird das nicht klappen.“

Auf die Frage, welche Institutionen „die Klimazukunft aktiv gestalten“ sollten, gab sie eine Antwort, die vor dem Hintergrund ihrer Kandidatur für das Bundesverfassungsgericht eine neue Brisanz erhält: „Natürlich denkt man in solchen Fragen zunächst an Parlament und Regierung. Wir stellen aber leider fest, daß sie das Thema nicht schnell genug voranbringen. Deswegen muß man überlegen, wie man das Tableau der Institutionen erweitert. In den letzten Jahren sind zwei weitere Akteure auf den Plan getreten: Zum einen die Gerichte, die deutlich machen, daß Klimaschutz auch eine menschenrechtliche Dimension hat.“ Zum anderen nannte Kaufhold die Zentralbanken.

10.39 Uhr: Der ehemalige FDP-Bundestagsabgeordnete Gerald Ulrich greift Haßelmann für ihre Formulierung an. „Es gibt im Bundestag keine ‘demokratischen Mehrheiten’, nur Mehrheiten, So viel zum ‘demokratischen’ Verständnis der Grünen.“ Dies lasse aus Sicht des Unternehmers „tief blicken, auch daß die Personalie Brosius-Gersdorf so viel Zustimmung bei den Grünen findet“.

Es gibt im #Bundestag keine „demokratischen Mehrheiten“, nur Mehrheiten. So viel zum „demokratischen“ Verständnis der #DieGruenen. Lässt tief blicken, auch dass die Personalie #Brosius_Gersdorf so viel Zustimmung bei den Grünen findet. #BrosiusGersdorf pic.twitter.com/O5MGiyCKXV — Gerald Ullrich (@G_UllrichFDP) July 11, 2025

Willsch zweifelt zudem an der akademischen Redlichkeit von Brosius-Gersdorf. „Ihre Doktorarbeit und die Habilitationsschrift ihres Ehemannes enthalten fast identische Passagen.“ Darin enthaltene Zitierfehler seien „in beiden Werken identisch“.

10.35 Uhr: Auch bei der AfD im Bundestag gibt es nun eine Sondersitzung. Der Fraktionsvorstand um Alice Weidel und Tino Chrupalla trifft sich derzeit nach JF-Informationen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Werden sie den CDU-Kandidaten Günter Spinner mitwählen? Weidel hatte dafür plädiert.

10.30 Uhr: Auch bei den Grünen herrscht schlechte Laune. Die Fraktionschefin im Bundestag, Britta Haßelmann schreibt auf X, mit dem Bundesverfassungsgericht spiele man kein Roulette. „Was für ein Versagen von Jens Spahn. Und auch von Friedrich Merz.“ Haßelmanns Fraktion ließ zuletzt allerdings den ursprünglich nominierten Unionskandidaten für das Verfassungsgericht, Robert Seegmüller, durchfallen. Nun fordert sie: „Der Bundestag ist in der Pflicht, für die Besetzung des Gerichts eine klare Zwei-Drittel-Mehrheit ohne die AfD zu gewährleisten. Union, SPD, Grüne und Linke sind gefordert, demokratische Mehrheiten abzusichern.“

Der Bundestag ist in der Pflicht, für die Besetzung Gerichts eine klare 2/3 Mehrheit ohne die AfD zu gewährleisten.

Union, SPD, Grüne & Linke sind gefordert, demokratische Mehrheiten abzusichern. https://t.co/7WDtiBsBVw — Britta Haßelmann (@BriHasselmann) July 11, 2025

10.25 Uhr: Der konservative CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Willsch empört sich gegenüber der Bild-Zeitung über die SPD. „Jetzt reicht es. Die SPD sollte die Kandidatur von Frau Brosius-Gersdorf endlich zurückziehen und damit weiteren Schaden vom Verfassungsgericht abwenden“. Für den langjährigen Abgeordneten ist „die Juristin aufgrund ihrer Positionierung zur Abtreibung ohnehin unwählbar“.

10.18 Uhr: Die Sitzung wird auf Wunsch der SPD-Bundestagsfraktion unterbrochen. Um 11 Uhr soll die Sitzung fortgesetzt werden. Nächster Tagesordnungspunkt: Die Wahl von Günter Spinner zum Verfassungsrichter in Karlsruhe.

10.17 Uhr: Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang fragt auf X: „Ist die SPD noch in der Regierung?“

Kurze Frage: ist die SPD noch in der Regierung? — Ricarda Lang (@Ricarda_Lang) July 11, 2025

10.13 Uhr: Der Kandidat der Unionsparteien, Günter Spinner, der eigentlich gleich zum Verfassungsrichter gewählt werden soll, ist übrigens nur die zweite Wahl von CDU und CSU. Sie wollten eigentlich den konservativen Juristen Robert Seegmüller nach Karlsruhe schicken. Doch die Grünen verhinderten Seegmüller, weil er ihnen zu asylkritisch war.

10.06 Uhr: Während im Bundestag Chaos herrscht, demonstrieren vor dem Parlament rund 100 Lebensschützer gegen die Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf. Die JUNGE FREIHEIT ist vor Ort.

Während sich im Bundestag die Ereignisse überschlagen, demonstrieren vor dem Parlament rund 100 christliche Lebensschützer gegen die Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf. Die JF ist dabei. Alle Infos hier: https://t.co/OtJ7Iokgaq pic.twitter.com/QUlwsdBHxy — JUNGE FREIHEIT (@Junge_Freiheit) July 11, 2025

9.57 Uhr: CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann verteidigt Brosius-Gersdorf. Sie sei „keine Kandidatin der Union, aber eine respektable Kandidatin der SPD – und ganz sicher keine linksradikale Aktivistin“, meint Hoffmann gegenüber der FAZ.

9.54 Uhr: Der Grünen-Abgeordnete im Europäischen Parlament, Erik Marquardt, wirft der Union vor, „Steigbügelhalter“ von Rechtsextremen zu sein. „Die Politisierung der Justiz ist ein zentraler Baustein der Machtergreifung von Rechtsextremen“, schreibt der Abgeordnete auf X. „Wie willfährig Konservative dabei aktuell den Steigbügel halten, ist wirklich erschütternd.“ Dies sei gefährlich.

9.46 Uhr: Nächster Streitpunkt der schwarz-roten Koalition. Laut der Journalistin Karina Moessbauer (The Pioneer) will Merz auch über die Schuldenbremse neu verhandeln. „Ich werde Klingbeil gleich auch klar sagen, daß die aktuelle Zusammensetzung zur Reform der Schuldenbremse nicht in Ordnung ist“, sagte der Kanzler demnach der Unionsfraktion.

Merz dazu eben in der Fraktion: „Ich werde Klingbeil gleich auch klar sagen, dass die aktuelle Zusammensetzung zur Reform der Schuldenbremse nicht in Ordnung ist.“ Wir hatten diese Woche über die Eckwerte zur Einsetzung der Kommission berichtet: https://t.co/tT8xbX81Y0 — Karina Moessbauer (@K_Moessbauer) July 11, 2025

9.44 Uhr: Der ehemalige Verfassungsrichter Peter M. Huber rügt vor allem die SPD für ihren Vorschlag und sagt dem Focus, daß „die Frau Brosius-Gersdorf vorgehaltenen und hitzig diskutierten Positionen“ sowohl in der Gesellschaft als auch unter Verfassungsrechtlern „nicht mehrheitsfähig“ seien. „Ein dermaßen polarisierender Personalvorschlag ist für das Ansehen des Gerichts ein Risiko“, warnt Huber.

9.37 Uhr: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) geift die Union für ihren Kurswechsel hinsichtlich der Richterkandidatin an. „Ich habe kein Verständnis dafür, wie man mit einer solchen Debatte das höchste Gericht in Deutschland beschädigt“, sagte sie bei RTL/ntv. Es komme nun darauf an, „ob Herr Spahn und Herr Merz in der Lage sind, daß ihre Reihen geschlossen sind“.

9.35 Uhr: Der Widerstand gegen Brosius-Gersdorf, die für ein AfD-Verbotsverfahren plädiert, ungeborenen Kindern die Menschenwürde abspricht und die für eine harte Corona-Impfpflicht plädierte, war in den vergangenen Tagen immer weiter gewachsen. Selbst die Katholische Kirche warnte vor der Wahl der Juristin.

9.26 Uhr: Nach JF-Informationen herrscht hinter den Kulissen große Unruhe. Die erste Richterwahl soll eigentlich um kurz nach 10 Uhr beginnen. Dann soll über den Kandidaten der Union, Günter Spinner, abgestimmt werden. Ob die Sozialdemokraten ihn nun noch mitwählen?

9.24 Uhr: Ratlosigkeit bei der SPD. Die Fraktion der Sozialdemokraten will die Bundestagssitzung offenbar unterbrechen. Derzeit wird der „30. Jahrestag des Völkermords von Srebrenica“ im Plenum debattiert.

9.21 Uhr: Fassungslosigkeit herrscht bei den Grünen. Der frühere Chef der Grünen Jugend und heutige Bundestagsabgeordnete Timon Dzienus schreibt empört: „Es ist wirklich unfassbar verantwortungslos, wie sich die Union in diesen Tagen mal wieder aufführt. Peinlich und gefährlich.“

Es ist wirklich unfassbar verantwortungslos, wie sich die Union in diesen Tagen mal wieder aufführt. Peinlich & gefährlich. — Timon Dzienus (@Dzienus) July 11, 2025

9.18 Uhr: Vor allem die gestern vom Plagiatsweber Stefan Weber erhobenen Plagiatsvorwürfe gegen Brosius-Gersdorf sollen das Faß für viele Unionsabgeordnete zum Überlaufen gebracht haben. Die CDU-Abgeordnete Saskia Ludwig schreibt auf X: „Solange die Plagiatsvorwürfe gegen die Professorin aus Potsdam nicht restlos ausgeräumt sind, muß sie ihr Amt am Lehrstuhl für öffentliches Recht der Universität Potsdam ruhen lassen!“



Solange die Plagiatsvorwürfe gegen die Professorin aus Potsdam nicht restlos ausgeräumt sind, muß sie ihr Amt am Lehrstuhl für öffentliches Recht der @unipotsdam ruhen lassen! Präsident Prof. Günther sollte sofort handeln. https://t.co/sIJQaMT0uA pic.twitter.com/ajEAyHilBj — Saskia Ludwig (@SaskiaLudwigCDU) July 11, 2025

9.14 Uhr: Die AfD reagiert sofort und sieht sich in ihrer Kritik an Kanzler Merz bestätigt. „Das ist ein durchschaubares Manöver. Die Union greift nach dem letzten Strohhalm. Sie hätte wahrscheinlich auch den Feuermelder eingeschlagen, um sich vor der Abstimmung zu drücken. Weil den Unions-Abgeordneten das Rückgrat fehlt, offen mit Nein gegen die linke Richterkandidatin zu stimmen, versuchen sie es nun mit diesem Ausweg. Aber egal, wie die Sache nun ausgeht: Bestehen bleibt, dass Kanzler Merz kein Problem mit den Ansichten von Brosius-Gersdorf hatte“, sagte der Vizechef der AfD im Bundestag, Sebastian Münzenmaier der JUNGEN FREIHEIT.

9.12 Uhr: Laut übereinstimmenden Medienberichten soll die SPD aufgefordert werden, die Wahl der eigenen Kandidatin abzusetzen. Solle die SPD an der ultralinken Juristin Frauke Brosius-Gersdorf festhalten, werde sich die Union enthalten, soll Unionsfraktionschef Jens Spahn der SPD mitgeteilt haben.