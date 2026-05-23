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Koalitionskrise: Das schwarz-rote System hat ausgedient

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Politisch gelähmt. So sehr, dass auch wohlgesonnene Hauptstadtjournalisten vom Systemversagen sprechen. (Themenbild/Collage)
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Politisch gelähmt. So sehr, dass auch wohlgesonnene Hauptstadtjournalisten vom Systemversagen sprechen. (Themenbild/Collage)
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Politisch gelähmt. Foto: picture alliance/dpa | Moritz Frankenberg
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Das schwarz-rote System hat ausgedient

Dauerstreit, Stillstand, Vorwürfe gegen die Opposition: Angesichts des Systemversagens wirkt die Empörung von Union und SPD über immer neue AfD-Rekorde nur noch scheinheilig. Ein Kommentar von Ulrich Clauß.

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Politisch gelähmt. Foto: picture alliance/dpa | Moritz Frankenberg
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