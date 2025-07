Jetzt werden immer weitere Mißbrauchsfälle in Freibädern bekannt

Anzeige

WIEN. Nicht nur der Fall aus Gelnhausen, wo vier Syrer mehrere Mädchen sexuell belästigt haben wollen, schockiert: Auch in Österreich hat es zuletzt mehrere Mißbrauchsfälle in Freibädern gegeben. Ein Schwimmbadbesuch in Wien endete für eine 16jährige in einem Albtraum. Nun spricht das Mädchen erstmals über die mutmaßliche Attacke. Auch in Deutschland häufen sich die Meldungen.

Im Laaerbergbad sei die junge Wienerin von einer Männergruppe umzingelt und mißbraucht worden. Ein Verdächtiger hätte sie im Intimbereich berührt und versucht, ihren Bikini zu öffnen. Nach dem Vorfall rief das aufgelöste Mädchen seine Mutter an. „Mir ist das Herz in die Hose gerutscht“, erzählt diese gegenüber der Tageszeitung Heute. Als sie im Schwimmbad ankam, fand sie ihre Tochter schwer traumatisiert vor. Die Polizei hatte indes zwei Bulgaren als Tatverdächtige festgenommen.

Aktuell befindet sich das Opfer nach dem Vorfall am vergangenen Wochenende in psychologischer Behandlung. Ihre Mutter macht sich selbst Vorwürfe: „Ich hätte nie gedacht, daß ein Nachmittag im Freibad gefährlich sein kann.“ Die Täter seien abartig und pervers. „Daß sowas in einem prallvollen Schwimmbad passieren kann, ist unfaßbar. Wo bleibt die Zivilcourage anderer Badegäste?“, fragt die Mutter. Die zwei Bulgaren wurden auf freiem Fuß angezeigt, für sie gilt die Unschuldsvermutung.

Weitere Mißbrauch-Opfer in deutschen Freibädern

Unterdessen werden auch aus Deutschland weitere Fälle bekannt. In Hof (Bayern) wurden zwei Syrer beschuldigt, ein zwölfjähriges Mädchen im Freibad mißbraucht zu haben. Sie sollen das Mädchen mehrfach unter Wasser getaucht und unsittlich berührt haben. Die beiden Migranten wurden vor Ort von der Polizei gestellt, befinden sich jedoch auf freiem Fuß. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt wegen Körperverletzung und eines Sexualdelikts.

In Babenhausen (Hessen) wurde ein 31jähriger Rumäne am vergangenen Sonntag festgenommen. Er soll in stark betrunkenem Zustand, mit 4,21 Promille, drei zehnjährige Mädchen unsittlich berührt haben. Der Mann befindet sich laut der Bild-Zeitung in Gewahrsam.