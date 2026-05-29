Syrer sitzt nach Vergewaltigung auf Maibaumfest in U-Haft

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GERA. Das Amtsgericht Gera hat gegen einen 29jährigen Syrer Untersuchungshaft angeordnet, der eine 22jährige Frau auf einem Maibaumfest in Thüringen vergewaltigt haben soll. An der Tat sollen noch ein 30jähriger, ein 29jähriger und eine 26jähriger Iraker beteiligt gewesen sein, teilte die Landespolizeiinspektion Jena am Mittwoch mit.

Die vier Männer sollen die Frau im thüringischen Bad Klosterlausnitz vergewaltigt haben. Während eines Maibaumfestes fand eine Zeugin die 22jährige am Mittwoch „teilweise unbekleidet“ um zwei Uhr nachts in einem Hinterhof auf, berichtete die Bild-Zeitung.

Bisher ist nur der Syrer in U-Haft

Die Zeugin rief die Polizei, die die Menschen auf dem nahe gelegenen Marktplatz befragte. „Die Ermittlungen gestalteten sich vor Ort, unter anderem aufgrund der Anwesenheit einer Vielzahl an Personen, äußerst schwierig“, merkte die Polizei an. „Es wurden umfangreiche Ermittlungs- sowie Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.“



Gegen den 30jährigen Iraker erließ das Amtsgericht Gera ebenfalls einen Haftbefehl, er sei aber weiterhin auf der Flucht. Die beiden jüngeren Iraker wurden vorläufig festgenommen. Weil aber kein dringender Tatverdacht vorlag, wurden sie wieder freigelassen.

Immer mehr Vergewaltigungen in Deutschland

Die Zahl der Vergewaltigungen nahm in Deutschland bereits 2025 um neun Prozent gegenüber dem Vorjahr zu (JF berichtete). Seit 2018 sind die Zahlen um etwa 72 Prozent gestiegen, wie aus der Polizeilichen Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts hervorgeht. Die Behörden gehen von einer hohen Dunkelziffer aus, die Anzeigequote lag 2023 bei sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung bei 6,2 Prozent.

Insgesamt gab es 12.122 Vergewaltigungen im vergangenen Jahr. Der Ausländeranteil der Tatverdächtigen im Bereich Vergewaltigung lag 2025 mit 4.733 Vergewaltigungen bei 38,5 Prozent, Nichtdeutsche stellen knapp 15 Prozent der Gesamtbevölkerung. (mas)