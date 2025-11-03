Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Exklusiv: Ist die Weimer-Affäre ein neuer Fall Graichen?

JF-Exklusiv: Ist die Weimer-Affäre ein neuer Fall Graichen?

JF-Exklusiv: Ist die Weimer-Affäre ein neuer Fall Graichen?

Parallelen? Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und der zurückgetretene Habeck-Staatssekretär Patrick Graichen.
Parallelen? Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und der zurückgetretene Habeck-Staatssekretär Patrick Graichen.
Parallelen? Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und der zurückgetretene Habeck-Staatssekretär Patrick Graichen. Fotos: picture alliance/dpa (2) | Kay Nietfeld & Christoph Schmidt
JF-Plus Icon Premium JF-Exklusiv
 

Ist die Weimer-Affäre ein neuer Fall Graichen?

Die AfD fragt die Bundesregierung unter Bezug auf die JF-Enthüllungen, ob die Nebentätigkeit von Minister Weimer und die Steuergelder für dessen Firma Interessenkonflikte verursachten. Überraschenderweise antwortet der Minister selbst.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Parallelen? Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und der zurückgetretene Habeck-Staatssekretär Patrick Graichen. Fotos: picture alliance/dpa (2) | Kay Nietfeld & Christoph Schmidt
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles