Deutscher Karikaturenpreis geht an diese Hetz-Karikatur gegen die AfD

BREMEN. Der Hamburger Zeichner Piero Masztalerz hat den mit 4.000 Euro dotierten Deutschen Karikaturenpreis 2025 erhalten. Seine Arbeit „Abwarten“ zeigt zwei Gefangene, die von uniformierten Männern mit Armbinden der Aufschrift „AfD“ abgeführt werden.

Einer der Häftlinge sagt: „Vielleicht hätten wir mehr für den Erhalt der Demokratie tun sollen!“, worauf der andere entgegnet: „Jetzt warte doch erstmal ab!“

Jury spricht über AfD-Karikatur von „Mitschuld“

Die Jury bezeichnete das Werk als „bitter-ironische Reflexion über Wegsehen und Mitschuld“ und würdigte es als „mutig und preiswürdig“. Masztalerz arbeitet unter anderem für den Spiegel. Der Preis wird seit 25 Jahren verliehen und gilt als wichtigste Auszeichnung für Karikaturisten im deutschsprachigen Raum.

Den zweiten Platz erhielt der Leipziger Philipp Sturm für seine Arbeit „Jetzt seid ihr dran!“, der dritte Preis ging an die Berliner Zeichnerin Katharina Greve („Frauen im Handwerk“). Insgesamt beteiligten sich 262 Künstler mit 1.208 Werken am Wettbewerb. (rr)