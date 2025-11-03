Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

„Mutig und preiswürdig: Deutscher Karikaturenpreis geht an diese Hetz-Karikatur gegen die AfD

„Mutig und preiswürdig: Deutscher Karikaturenpreis geht an diese Hetz-Karikatur gegen die AfD

„Mutig und preiswürdig: Deutscher Karikaturenpreis geht an diese Hetz-Karikatur gegen die AfD

Er gewann den Preis auch schon im Jahr 2019: Piero Masztalerz. Foto: picture alliance / Pacific Press | Michael Debets
Er gewann den Preis auch schon im Jahr 2019: Piero Masztalerz. Foto: picture alliance / Pacific Press | Michael Debets
Er gewann den Preis auch schon im Jahr 2019: Piero Masztalerz. Foto: picture alliance / Pacific Press | Michael Debets
„Mutig und preiswürdig
 

Deutscher Karikaturenpreis geht an diese Hetz-Karikatur gegen die AfD

Die preisgekrönte Karikatur zeigt AfD-Soldaten in Uniformen und wurde dafür von einer 14köpfigen Jury als „mutig und preiswürdig“ geehrt.
Anzeige

BREMEN. Der Hamburger Zeichner Piero Masztalerz hat den mit 4.000 Euro dotierten Deutschen Karikaturenpreis 2025 erhalten. Seine Arbeit „Abwarten“ zeigt zwei Gefangene, die von uniformierten Männern mit Armbinden der Aufschrift „AfD“ abgeführt werden.

Einer der Häftlinge sagt: „Vielleicht hätten wir mehr für den Erhalt der Demokratie tun sollen!“, worauf der andere entgegnet: „Jetzt warte doch erstmal ab!“

Dieses Werk fand die Jury besonders mutig. Quelle: © Piero Masztalerz / Deutscher Karikaturenpreis
Dieses Werk fand die Jury besonders mutig. Quelle: © Piero Masztalerz / Deutscher Karikaturenpreis

Jury spricht über AfD-Karikatur von „Mitschuld“

Die Jury bezeichnete das Werk als „bitter-ironische Reflexion über Wegsehen und Mitschuld“ und würdigte es als „mutig und preiswürdig“. Masztalerz arbeitet unter anderem für den Spiegel. Der Preis wird seit 25 Jahren verliehen und gilt als wichtigste Auszeichnung für Karikaturisten im deutschsprachigen Raum.

Den zweiten Platz erhielt der Leipziger Philipp Sturm für seine Arbeit „Jetzt seid ihr dran!“, der dritte Preis ging an die Berliner Zeichnerin Katharina Greve („Frauen im Handwerk“). Insgesamt beteiligten sich 262 Künstler mit 1.208 Werken am Wettbewerb. (rr)

Er gewann den Preis auch schon im Jahr 2019: Piero Masztalerz. Foto: picture alliance / Pacific Press | Michael Debets
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles