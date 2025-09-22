Erneuter Anschlag auf Bahn? Staatsschutz ermittelt

Mitarbeiter der Deutschen Bahn reparieren durch Anschlag beschädigte Kabel (Symbolbild): Gab es ein politisches Motiv? Foto: picture alliance/dpa | Christoph Reichwein

Anschlag auf die Deutsche Bahn? Unbekannte sabotierten offenbar ein Stellwerk – mit massiven Folgen für den Regional- und Fernverkehr. Bereits in den vergangenen Wochen war die Bahn zum Opfer von Anschlägen geworden.