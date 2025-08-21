Deutschland registriert 50 mißbrauchte Kinder – pro Tag

Anzeige

BERLIN. In Deutschland sind 2024 im Schnitt pro Tag 50 Kinder Opfer von sexuellem Mißbrauch geworden. Das ergibt sich aus dem „Bundeslagebild Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen“, das das Bundesinnenministerium am Donnerstag veröffentlichte.

Insgesamt registrierte die Polizei 16.354 Fälle mit 18.085 Opfern. Von den Opfern waren 73,9 Prozent weiblich. Die Fallzahl liegt minimal unter der des Vorjahres, aber deutlich über dem Fünf-Jahres-Schnitt. Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) sprach von „erschütternd hohen“ Zahlen. „Wir dürfen uns damit nicht abfinden. Jeder Täter muß konsequent verfolgt werden.“ Kindesmißbrauch auch durch Kinder

Zum sexuellen Mißbrauch von Kindern kamen im vergangenen Jahr 1.191 weitere Fälle von sexuellem Mißbrauch an Jugendlichen. Im Bereich der Kinderpornographie wurden 42.854 Fälle registriert, was einem Rückgang um 5,2 Prozent im Vorjahresvergleich entspricht. Bei der Jugendpornographie stieg die Fallzahl um 8,5 Prozent auf insgesamt 9.601 Fälle. Kerstin Claus, Bundesbeauftragte gegen sexuellen Mißbrauch, betonte, daß die Zahlen zur Jugendpornographie „uns alle aufrütteln“ müßten.

Hotspots des sexuellen Kindesmißbrauchs – gemessen an der Zahl der Einwohner – sind die Länder Berlin, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. Beim sexuellen Mißbrauch von Jugendlichen liegt Bremen an der Spitze, gefolgt von den drei bereits genannten Ländern.

Tatverdächtig sind in den meisten Fällen Deutsche, beim sexuellen Kindesmißbrauch etwa zu 80,3 Prozent, beim Mißbrauch von Jugendlichen zu 76,8 Prozent. Viele Verdächtige sind auch noch selbst sehr jung. In den Fällen des sexuellen Kindesmißbrauchs sind etwa 31,8 Prozent der Täter noch unter 18 Jahre alt. Bei der Kinder- und Jugendpornographie beläuft sich ihr Anteil auf 40 bis 50 Prozent. „Erhebliches Dunkelfeld“

Alle diese Zahlen spiegeln lediglich das polizeiliche Hellfeld wider. „Daneben ist allerdings von einem erheblichen Dunkelfeld auszugehen“, heißt es im Lagebild.