Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Bürobedarf
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Eimer fangen Regenwasser auf: In Deutschland verfallen die Polizeiwachen

Eimer fangen Regenwasser auf: In Deutschland verfallen die Polizeiwachen

Eimer fangen Regenwasser auf: In Deutschland verfallen die Polizeiwachen

Marode Polizeiwachen: Die Bundespolizei-Inspektion in einem behelfsmäßigen Containerdorf am Kölner Hauptbahnhof.
Marode Polizeiwachen: Die Bundespolizei-Inspektion in einem behelfsmäßigen Containerdorf am Kölner Hauptbahnhof.
Die Bundespolizei-Inspektion in einem behelfsmäßigen Containerdorf am Kölner Hauptbahnhof. Archivfoto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt
Eimer fangen Regenwasser auf
 

In Deutschland verfallen die Polizeiwachen

Jede dritte Dienststelle der Bundespolizei sei „marode“, berichtet die GdP. Eimer stünden unter tropfenden Decken. Die Arbeitszustände in den Polizeiwachen seien „nicht mehr hinnehmbar“. In der Kritik: Innenminister Dobrindt.
Anzeige

BERLIN. Als „nicht mehr hinnehmbar“ hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) den Zustand vieler Dienststellen der Bundespolizei kritisiert. „Man kann klar sagen, dass so gut wie jede dritte Dienststelle erhebliche Mängel hat oder marode ist“, sagte der für die Bundespolizei zuständige GdP-Chef, Andreas Roßkopf, der Rheinischen Post.

Der Gewerkschaftsfunktionär kritisierte: „Es kann nicht sein, dass in Deutschland über moderne Sicherheitsarchitektur gesprochen wird, während Polizeibeschäftigte gleichzeitig mit Eimern unter tropfenden Decken stehen oder in völlig überalterten Gebäuden Dienst verrichten müssen.“

Zudem fehlten in den Wachen zeitgemäße Sozialräume, ausreichend Umkleiden und eine funktionierende Infrastruktur, kritisierte der Polizeigewerkschafter. Die GdP hatte gerade erst angekündigt, Fördermitglieder, die der AfD angehören aus der Gewerkschaft zu entfernen (JF berichtete).

Zustand der Polizeiwachen sorge für „Frust“

Zwar würden neue Kollegen eingestellt, „aber es fehlen Büros, Unterkünfte oder Parkflächen“. Das sorge für „Frust und belastet die Beschäftigten zusätzlich“, monierte Roßkopf. Sanierungen würden außerdem immer wieder verschoben.

Der GdP-Bundespolizei-Chef kündigte für diese Woche den Start einer Kampagne an. Die Gewerkschaft fordere schnellere Genehmigungs- und Bauverfahren. Darüber hinaus kritisierte Roßkopf Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), der mehr Geld für Sanierung, Neubau und bessere Unterkünfte bereitstellen müsse.


Roßkopf: „Eine moderne Bundespolizei braucht moderne Infrastruktur.“ Das sei „keine Luxusforderung, sondern eine Frage von Respekt, Motivation und letztlich auch öffentlicher Sicherheit“. (fh)

Die Bundespolizei-Inspektion in einem behelfsmäßigen Containerdorf am Kölner Hauptbahnhof. Archivfoto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles