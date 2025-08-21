Jean-Pascal Hohm spricht am 30. Dezember bei einer AfD-Kundgebung auf dem Cottbuser Oberkirchplatz. Foto: picture alliance/dpa | Frank Hammerschmidt

Was haben Sie mit der AfD-Jugend vor, Herr Hohm?

Jean-Pascal Hohm ist eine schillernde Figur in der AfD. Nun will der junge Brandenburger Landtagsabgeordnete die neue AfD-Jugendorganisation anführen. Was er über martialische Logos, fehlende Frauen und die Frage, wann Aktivismus zum Selbstzweck wird, sagt.