Deshalb hält Trump Putin für „absolut VERRÜCKT“ (KONT)

WASHINGTON, D.C. US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag massive Kritik am russischen Präsidenten Wladimir Putin geäußert. „Ich hatte immer eine sehr gute Beziehung zu ihm, aber irgendwas ist mit ihm passiert. Er ist absolut VERRÜCKT geworden“, schrieb er in seinem eigenen sozialen Netzwerk Truth Social.

Konkret warf er Putin vor, „ohne Not viele Menschen zu töten“. „Raketen und Drohnen werden in Städte der Ukraine abgefeuert, ohne irgendeinen Grund.“ Putin wolle „DIE GANZE Ukraine, nicht nur einen Teil“. Damit drohe Rußland aber „der Untergang“. Vor Reportern betonte Trump Medienberichten zufolge auch, daß er „absolut“ über weitere Sanktionen gegen Rußland nachdenke.

Auch Selenskyj wird von Trump abgewatscht

Im seinem Beitrag auf Truth Social kritisierte Trump zugleich den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj scharf. „Alles, was aus seinem Mund kommt, verursacht Probleme“, monierte der Präsident. „Ich mag das nicht und es sollte besser aufhören.“ Der Republikaner hob auch erneut hervor, daß der Krieg mit ihm als Präsident nie auch nur angefangen hätte.

In der Nacht von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag hatte Rußland erneut schwere Angriffe auf die Ukraine geflogen. Nach ukrainischen Angaben kamen allein in der Nacht auf Sonntag 300 Angriffsdrohnen und fast 70 Raketen zum Einsatz. Sie hätten auf zahlreiche Städte gezielt, darunter die Hauptstadt Kiew. Selenskyj sprach von einem „terroristischen Angriff“ und warf den USA am Sonntagmorgen vor zu schweigen. „Schweigen der USA, Schweigen anderer in der Welt ermutigt Putin nur.“

Russische Drohnenangriffe hören nicht auf

In der Nacht auf Montag kam es zu einem weiteren Angriff. Nach ukrainischen Angaben kamen dieses Mal sogar 355 Angriffsdrohnen zum Einsatz, darüber hinaus neun Marschflugkörper. Die Nachrichtenseite The Kyiv Independent sieht darin den „umfassendsten Drohnenangriff seit Kriegsbeginn“. Bei den verschiedenen Attacken kamen mehrere Menschen ums Leben.

Vor einer Woche hatten Trump und Putin zwei Stunden lang miteinander telefoniert. Trump sagte danach, er glaube, es sei „sehr gut gelaufen“. Rußland und die Ukraine würden „sofort“ Verhandlungen aufnehmen mit dem Ziel, den Krieg zu beenden. „Der Ton und der Geist der Unterhaltung waren exzellent“, betonte Trump. „Lasset den Prozeß beginnen!“ (ser)