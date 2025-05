Deshalb ist Europa nach Trumps Telefonat mit Putin „schockiert“

WASHINGTON/MOSKAU/BRÜSSEL. Nach einem mehr als zweistündigen Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hat sich US-Präsident Donald Trump überzeugt gezeigt, daß der Kremlchef den Krieg gegen die Ukraine beenden wolle. „Es ist ein Blutbad. Und ich glaube, daß er es beenden will“, erklärte er am Montag vor Reportern im Weißen Haus.

Während Trump in seinen Äußerungen betonte, er sehe eine „gute Chance“ auf ein baldiges Kriegsende, reagierten europäische Partnerstaaten mit offener Skepsis. Nach Angaben einer mit dem Gespräch vertrauten Person seien mehrere europäische Staats- und Regierungschefs „schockiert“ über Trumps Gesprächsführung gewesen – insbesondere darüber, daß er Putin nicht mit weiteren Sanktionen unter Druck setzen wolle.

Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, schrieb lediglich knapp auf X, das auf das Telefonat mit Putin folgende Gespräch europäischer Staatschefs, darunter Kanzler Friedrich Merz (CDU), mit Trump sei „gut“ gewesen. Zugleich betonte sie, es sei entscheidend, daß die USA „engagiert bleiben“. In diplomatischen Kreisen hieß es hingegen, man sei besorgt, Trump könne zu früh auf eine Friedenslösung setzen, ohne konkrete Zugeständnisse Moskaus abzuwarten.

Good call with President @realDonaldTrump together with President @EmmanuelMacron, Prime Minister @GiorgiaMeloni and President @alexstubb, Chancellor @_FriedrichMerz and President @ZelenskyyUa to get debriefed from his call with President Putin.

I want to thank President Trump…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 19, 2025