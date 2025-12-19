Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
JF-Exklusiv: „Demokratie leben!“-Evaluierer erhalten selbst Millionen Steuergelder

Große Freundinnen von „Demokratie leben!“: Familienministerin Karin Prien (CDU) und ihre Vorgängerin Lisa Paus (Grüne). Foto: picture alliance/dpa/Revierfoto
„Demokratie leben!“-Evaluierer erhalten selbst Millionen Steuergelder

Über das Programm „Demokratie leben!“ finanziert das Familienministerium linke Vereine. Es wurde als „wirksam“ evaluiert: Und zwar von linken Organisationen, die wiederum 41,5 Millionen Euro im Jahr vom Familienministerium erhalten. Das erfuhr die JF exklusiv.

Große Freundinnen von „Demokratie leben!“: Familienministerin Karin Prien (CDU) und ihre Vorgängerin Lisa Paus (Grüne). Foto: picture alliance/dpa/Revierfoto
