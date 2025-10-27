Anzeige
Capital Bra spricht Klartext und überrascht mit Sympathie für die AfD

Rapper Capital Bra sorgt in einem Livestream für Aufsehen. Der Musiker zeigt überraschend Verständnis für AfD-Positionen und spricht über seine Enttäuschung von der deutschen Politik.
BERLIN. Der Berliner Rapper Capital Bra hat in einem Livestream mit dem Musiker und Influencer Vegeraldt Belkason für Aufsehen gesorgt. In dem Gespräch zeigte sich der Rapper ungewohnt verständnisvoll gegenüber der AfD.

„Früher hab ich die AfD sehr kritisiert. Mittlerweile denk ich mir so, bei manchen Sachen haben die recht“, sagte Capital Bra. Er betonte mehrfach, er habe seine Haltung geändert, nachdem er die politischen Entwicklungen in Deutschland beobachtet habe.

Lob für AfD-Einwanderungspolitik

Besonders die Migrationspolitik der Bundesregierung bezeichnete er als unfair. „Ich hab 22 deutsche Nummer eins jetzt. Ich hab eine deutsche Frau gehabt, vier deutsche Kinder, ich zahl hier hohe Steuern – und krieg keinen deutschen Paß … Dann kommt einer, der ist einen Monat hier, und kriegt sofort einen Paß. Das ist echt unfair, Bruder.“

Belkason, der sich im Gespräch offen als „deutscher AfD-Wähler“ bezeichnete, reagierte begeistert: „Insgeheim ist er ein AfD-Sympathisant. Ihr habt’s gehört!“, sagte der Influencer. Die Diskussion nahm daraufhin einen zunehmend politischen Verlauf. Belkason kritisierte scharf die Einwanderungspolitik und sprach von „wirtschaftlicher Vollversorgung“ für illegale Migranten. „In anderen Ländern kommst du ins Gefängnis, hier scheißt die Regierung auf die eigene Verfassung.“ Capital Bra nickte zustimmend. (rr)

