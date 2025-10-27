Schlimmer als die Ampel

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (links, CSU), Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD): Schwarz-Rot steckt schon früh in der Legislatur in einer Krise. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Markus Schreiber

Schwarz-Rot ist eine Chaostruppe, wie die „Stadtbild“-Debatte erneut zeigt. Merz hat nicht den Mumm, sich gegen die SPD zu behaupten. Klingbeil weiß das und nutzt das aus. Ein Kommentar von Michael Paulwitz.