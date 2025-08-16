Der Bundeswehreinsatz verzögert sich heute um zwei Stunden

Die Marder-Schützenpanzer des Panzergrenadierbataillons 411 in Jägerbrück: Erst mit zweistündiger Verspätung durften sie auf die Bahn verladen werden. Foto: JF

An der Ostsee bereiten sich Bundeswehr-Panzergrenadiere auf die Führung der Nato-Kampfgruppe in Litauen vor. An Hürden mangelt es nicht – sogar die Bahn wird zum Störfaktor. Die JF war vor Ort.