Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Litauen-Brigade: Der Bundeswehreinsatz verzögert sich heute um zwei Stunden

Die Marder-Schützenpanzer des Panzergrenadierbataillons 411 in Jägerbrück: Erst mit zweistündiger Verspätung durften sie auf die Bahn verladen werden. Foto: JF
Der Bundeswehreinsatz verzögert sich heute um zwei Stunden

An der Ostsee bereiten sich Bundeswehr-Panzergrenadiere auf die Führung der Nato-Kampfgruppe in Litauen vor. An Hürden mangelt es nicht – sogar die Bahn wird zum Störfaktor. Die JF war vor Ort.

