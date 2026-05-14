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Verteidigungspolitik: Die Bundeswehr zeigt eine neue Härte

Verteidigungspolitik: Die Bundeswehr zeigt eine neue Härte

Verteidigungspolitik: Die Bundeswehr zeigt eine neue Härte

Das Bild zeigt eine Radhaubitze vom Typ RCH 155 von der Bundeswehr.
Das Bild zeigt eine Radhaubitze vom Typ RCH 155 von der Bundeswehr.
Eine Radhaubitze vom Typ RCH 155 bei einer Übung: Die Bundeswehr entdeckt den Kampfgeist für sich. Foto: picture alliance/dpa | Philipp Schulze
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Die Bundeswehr zeigt eine neue Härte

Bei einer Fähigkeitsdarstellung in Munster zeigt die Bundeswehr, wie sie sich für den Kriegsfall vorbereitet. Neben allerhand neuen Materialien zeigt sich in der Truppe auch eine neue Mentalität.

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Eine Radhaubitze vom Typ RCH 155 bei einer Übung: Die Bundeswehr entdeckt den Kampfgeist für sich. Foto: picture alliance/dpa | Philipp Schulze
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