Die Bundeswehr zeigt eine neue Härte

Eine Radhaubitze vom Typ RCH 155 bei einer Übung: Die Bundeswehr entdeckt den Kampfgeist für sich. Foto: picture alliance/dpa | Philipp Schulze

Bei einer Fähigkeitsdarstellung in Munster zeigt die Bundeswehr, wie sie sich für den Kriegsfall vorbereitet. Neben allerhand neuen Materialien zeigt sich in der Truppe auch eine neue Mentalität.