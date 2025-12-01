Anzeige
Attacke mit Glasflaschen: Berliner Polizisten in Shisha-Bar dienstunfähig geprügelt

Die Kontrolle kam in der orientalischen Bar nicht gut an. Mehrere Gäste und der Betreiber prügelten auf die Polizisten ein. Foto: picture alliance/dpa | Paul Zinken
Berliner Polizisten in Shisha-Bar dienstunfähig geprügelt

Bei einer Kontrolle in einer Shisha-Bar in Berlin-Spandau ist es zu massiven Angriffen auf Einsatzkräfte gekommen. Vier Beamte wurden verletzt, zwei Tatverdächtige festgesetzt.
BERLIN. Betreiber und Gäste einer Shisha-Bar haben in Berlin-Spandau mehrere Polizisten dienstunfähig geprügelt. Vier Beamte wurden verletzt, zwei Angreifer festgesetzt. Die Bar gilt laut Polizei als Treffpunkt für Mitglieder der organisierten Kriminalität.

Der Einsatz war laut Berichten Teil einer Maßnahme gegen Schußwaffenkriminalität. Gegen 22.45 Uhr überprüften Kräfte einer Polizei-Hundertschaft die „King’s Lounge“, in der sich etwa 20 Gäste aufhielten.

Polizisten mit Glasscherben verletzt

Als die Kontrolle beginnen sollte, hat der 45jährige Betreiber lautstark protestiert und einem Beamten eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Ein 28jähriger Besucher attackierte weitere Polizisten. Drei Beamte erlitten Schnittverletzungen durch Glasscherben. Beide Tatverdächtige wurden verletzt, versorgt und in Gewahrsam genommen. Die Polizisten waren anschließend nicht mehr dienstfähig.

Trotz der Angriffe überprüfte die Polizei insgesamt 24 Personen im Umfeld der Bar. Hinweise auf Waffen oder andere gefährliche Gegenstände ergaben sich nicht. (rr)

