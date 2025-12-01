Anzeige
Junge Freiheit
AfD gründet „Generation Deutschland“: Reifer als die Mutterpartei – und doch Drama

Der frisch gewählte Vorstand der Generation Deutschland, Jean-Pascal Hohm in der Mitte. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Martin Meissner
Reifer als die Mutterpartei – und doch Drama

Nun ist sie halt da, die „Generation Deutschland“. Während Linksextremisten randalierten, nickt der Nachwuchs die Konsenskandidaten weitestgehend ab. Doch die Machtkämpfe innerhalb der Partei lassen sich nicht ganz verbergen. Eine Analyse der neuen AfD-Jugend.

